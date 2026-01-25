الأحد 25 يناير 2026
بعد توجيهات الرئيس السيسي، أستاذ طب نفسي: السوشيال ميديا ترهق الجهاز العصبي للأطفال

حذر الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، من التأثيرات الخطيرة لاستخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القضية لها بعدان أساسيان: الزمن والمحتوى.

وأوضح الدكتور هشام رامي، في تصريحات خاصة لـ " فيتو"  أن الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات يؤدي إلى إرهاق الجهاز العصبي لدى الطفل، نتيجة استهلاك وحدات الطاقة بالمخ (ATP) دون قدرة كافية على تعويضها، ما ينعكس في صورة ضعف التركيز وتراجع القدرة على التعلم واكتساب المهارات الاجتماعية والتواصلية والمعرفية، محذرًا من أن ذلك قد يحرم الطفل من تكوين جهاز عصبي سليم في مراحل النمو المبكرة.

وأضاف أن البعد الثاني يتمثل في طبيعة المحتوى، خاصة الفيديوهات القصيرة السريعة والمثيرة مثل “الريلز” و“تيك توك”، والتي تعتمد على التكرار والألوان والمؤثرات، ما يزرع مفاهيم مغلوطة في عقل الطفل ويتعامل معها لاحقًا باعتبارها حقائق.

الوصول إلى حالة من التبلد والتطبيع مع المشاهد المفزعة

وأشار إلى نتائج أبحاث حول تعرض الأطفال المتكرر للمحتوى العنيف، والتي كشفت عن ثلاث آثار رئيسية: تغير مفاهيم العنف، وتعلم السلوك العدواني عبر التقليد، ثم الوصول إلى حالة من التبلد والتطبيع مع المشاهد المفزعة، يليها ارتفاع قابلية ارتكاب مثل هذه الأفعال، وهو ما وصفه بأنه “خطر بالغ”.

وأكد أستاذ الطب النفسي أن هذا الواقع دفع كثيرًا من الدول إلى تقنين استخدام الأطفال لمنصات التواصل أو دراسة تشريعات تنظمها، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل تعرض الأطفال للسوشيال ميديا.

مقترح برلماني لتقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

أطعمة تقلل العصبية عند الأطفال في إجازة نصف العام

وشدد رامي على أن الدور الأساسي يظل للأسرة، إلى جانب المدرسة والمجتمع، موضحًا أن القوانين قد تلزم المنصات بالتحقق من سن المستخدمين، لكن التحكم الحقيقي يبدأ من المنزل عبر تنظيم الوقت، ومراقبة المحتوى، وتقديم بدائل صحية مثل الأنشطة الأسرية والرياضية والثقافية. 

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة سن تشريعات وقوانين  تمنع استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي للأطفال أقل من 16 عاما لتجنب آثارها الخطيرة على الأطفال. 

