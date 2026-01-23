اقتراح بالشيوخ لحل أزمة سكن الشباب عبر وحدات سكنية منخفضة التكاليف

18 حجم الخط

تقدم عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، باقتراح موجه إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يستهدف تخفيف أعباء السكن عن كاهل الشباب، عبر تخصيص مساحة 10 أفدنة في كل مركز بالمحافظات لإقامة وحدات سكنية منخفضة التكاليف بنظام الإيجار المدعوم لمدة خمس سنوات.

توفير سكن ملائم

وأكد رشاد أن المقترح يمثل حلًا واقعيًا وقابلًا للتنفيذ لدعم الشباب المقبل على الزواج، لا سيما في ريف وصعيد مصر، مشددًا على أن توفير سكن ملائم يُعد أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي وبناء الأسرة.

الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التطبيق العملي

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن دعم الشباب يجب أن ينتقل من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال سياسات إسكانية عادلة تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنفيذ المشروع المقترح ينسجم مع مبادرات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين الشباب، واستجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بدعم الشباب وبناء الإنسان المصري، خاصة في المناطق الأولى بالرعاية.

