تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام حقن التخسيس

أكدت هيئة الدواء المصرية أن انتشار حقن التخسيس في الآونة الأخيرة، يتطلب وعي بكيفية استخدامها الصحيحة وتحت إشراف طبي متخصص، تفاديًا لأي مخاطر صحية.

حقن التخسيس تساعد في تقليل الشهية

وأوضحت هيئة الدواء أن حقن التخسيس تلعب دورا مساعدا في بعض الحالات، من خلال تقليل الشهية وزيادة الإحساس بالشبع والمساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى فئات محددة.



وشددت هيئة الدواء على أن هذه الحقن ليست بديلا عن التغذية الصحية أو ممارسة النشاط البدني، ولا تناسب جميع الأشخاص، مؤكدة أن استخدامها يجب أن يكون وفق تقييم طبي دقيق.

مضاعفات استخدام حقن التخسيس

ودعت هيئة الدواء المواطنين إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص لتحديد مدى ملاءمة هذه الحقن لكل حالة على حدة، والالتزام بالإرشادات الطبية المعتمدة.

وحذرت هيئة الدواء من أن استخدام حقن التخسيس دون إشراف طبي يعرض المستخدمين لمضاعفات صحية متفاوتة، تختلف حدتها من شخص لآخر، ومن أبرزها:

١- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغثيان، القيء، الإسهال أو الإمساك

٢- فقدان الشهية بشكل مفرط قد يؤدي إلى ضعف عام ونقص العناصر الغذائية

٣- هبوط مفاجئ في مستوى السكر بالدم، خاصة لدى مرضى السكري



٤-الصداع والدوخة والإرهاق



٥- اضطرابات في ضربات القلب لدى بعض الحالات



٦- تأثيرات نفسية محتملة مثل القلق أو تغيّر المزاج



٧- احتمال حدوث التهاب أو تهيج في موضع الحقن

وأكدت هيئة الدواء أن هذه الحقن لا تناسب جميع الأشخاص، خاصة الحوامل والمرضعات ومرضى بعض الأمراض المزمنة، مشددة على أن استخدامها يجب أن يتم فقط بعد استشارة طبيب مختص وتحت متابعة طبية منتظمة، مع الالتزام بنظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب.

