وكيل تعليم الغربية يتفقد مقار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

أجرى اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية جولة تفقدية لمقار أعمال تقدير الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بمدينة طنطا لمتابعة انتظام سير أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وخلال جولته شدد ناصر حسن على ضرورة خروج أعمال التقدير بأعلى مستويات الدقة والجودة، مؤكدا أهمية مراعاة عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والتأكد من تصحيح جميع الجزئيات بدقة بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن العدالة وتكافؤ الفرص بينهم.

كما أكد على الالتزام الكامل بتعليمات رئيس لجنة التقدير بالشهادة الإعدادية، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان وحظر التدخين مع ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل مقار التقدير بما يضمن توفير بيئة عمل منظمة وآمنة.

وفي ختام جولته ثمّن وكيل وزارة التعليم بالغربية الجهود المبذولة من جميع العاملين داخل لجان التقدير مشيدا بحرصهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل ومؤكدًا أن أعمال التقدير تتم بكل دقة ومراجعة لضمان حقوق الطلاب متمنيا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية قد انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي 23 يناير 2025 بأداء امتحاني مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 94 ألفًا و696 طالبا أدوا الامتحانات داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة بينما أدى 5 آلاف و315 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

وأكد وكيل الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول عُقدت بنظام البوكليت وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الامتحان يتحمل المسئولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة منذ استلام كراسات الامتحان وحتى نهاية اليوم موجها بضرورة استلام مقار اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كاف والتأكد من جاهزيتها وتوافر التجهيزات اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات مع الالتزام بغلق أبواب اللجان مع بدء الامتحان يوميًا ومنع الدخول أو الخروج أثناء سير الامتحان.

كما أكد على أهمية تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان الامتحانات وسرعة التواصل مع غرف العمليات الفرعية للتعامل الفوري مع أي طارئ بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب

