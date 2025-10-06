الإثنين 06 أكتوبر 2025
محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

محافظ الوادي الجديد
وضع اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، يرافقهما اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف من رجال القوات المسلحة؛ احتفالًا بالذكرى الـ ٥٢ لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بحضور لفيفٍ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالوادي الجديد.


حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة الذين روت دماؤهم الذكية أرض الوطن. وقدّم المحافظ التهنئة لرجال القوات المسلحة البواسل، مُثمنًا تضحياتهم الجليلة فداءً لأمن الوطن وحماية دعائم استقراره، داعيًا الله أن يحفظ لمصر أمنها وازدهارها.

 

