الأزهر: ثورة 25 يناير محطة مهمة في تاريخ الوطن نحو الكرامة والحرية

قدَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال الشرطة، وجموع الشعب المصري؛ بمناسبة عيد الشرطة المصرية، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

الأزهر الشريف: عيد الشرطة يجسد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين

وأكِّد الأزهر الشريف أنَّ عيد الشرطة يُجسِّد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين، الذين قدَّموا أرواحهم فداءً لأمن مصر واستقرارها، وضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والفداء دفاعًا عن الوطن، في مسيرةٍ حافلةٍ بالبطولات الخالدة، وفي مقدمتها ملحمة الإسماعيلية، التي نحتفي اليوم بذكراها الثالثة والسبعين.

الأزهر: ثورة 25 يناير شكَّلت محطةً مهمَّة في تاريخ الوطن

وأشار الأزهر إلى أنَّ ثورة 25 يناير شكَّلت محطةً مهمَّة في تاريخ الوطن، عبَّر فيها الشعب المصري عن إرادته وتطلعاته نحو الكرامة والحرية، وسطر أبناؤها بتضحياتهم صفحةً مضيئةً في مسيرة النضال الوطني، سائلًا المولى –عز وجل– أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يتغمَّد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يُديمَ علينا نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والرخاء.

وفي سياق متصل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ 74 لـعيد الشرطة التهنئة للشرطة المصرية الذين يقفون دوما فى طليعة صفوف الجبهة الداخلية مدافعين عن أمن واستقرار الوطن الحبيب.

وشهد الرئيس السيسي أمس السبت الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

احتفال مصر بعيد الشرطة

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

