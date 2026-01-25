محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في عيدهم

18 حجم الخط

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، زيارة لمقر مديرية أمن قنا، لتهنئة اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، في أجواء وطنية جسدت تلاحم الشعب والجيش والشرطة.

وشهد الاحتفال، عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية، ضمت العقيد وائل المنيسي، قائد قطاع قنا العسكري، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، وكافة القيادات الشرطية والأمنية، والقوات المسلحة والقيادات التنفيذية والدينية.

مراسم فاعليات احتفالات عيد الشرطة بقنا

بدأت الفعاليات بمراسم عسكرية مهيبة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وقام محافظ قنا ومدير الأمن، برفقة ممثل المنطقة الجنوبية العسكرية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، مع قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة التي ضحت من أجل استقرار الوطن.

ووجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في مستهل كلمته التهنئة لمدير الأمن وجميع القيادات والضباط والصف والجنود، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل رمزًا للصمود، مستلهمًا ذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، حين تصدى رجال الشرطة بصدورهم لقوات الاحتلال.

وأوضح عبدالحليم، أن تلك الملحمة البطولية التي قدمت 50 شهيدًا، هي وسام على صدر كل مصري، ونحن اليوم نجدد شكرنا لرجال الشرطة البواسل الذين يواصلون العطاء لحماية أمننا الداخلي.

ومن جانبه، أعرب اللواء محمد حامد عن تقديره للفتة محافظ قنا، مؤكدًا أن عيد الشرطة هو "عيد لكل المصريين"، مؤكدًا على أن التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة يمثل الدرع الذي تتحطم عليه كافة المؤامرات، ومشددًا على الالتزام بمواصلة مسيرة البناء والتنمية خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت الزيارة، بتبادل الدروع التذكارية بين محافظ قنا ومدير الأمن، تقديرًا لجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن بمحافظة قنا وتوطيدًا لأواصر التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.