10 نصائح للحفاظ على طاقتك النفسية في الشتاء

18 حجم الخط

نصائح للحفاظ على طاقتك النفسية في الشتاء، مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وقِصر ساعات النهار، يلاحظ كثير من الناس تراجعًا في مستوى طاقتهم النفسية، وشعورًا بالخمول أو الكآبة أو فقدان الحماس.





هذا الأمر طبيعي إلى حدٍّ كبير، فالتغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على كيمياء الدماغ، ومستويات الهرمونات، ونمط الحياة اليومي.



نصائح تساعدك للحفاظ على طاقتك النفسية

لكن الخبر الجيد أن الحفاظ على طاقتك النفسية في الشتاء ممكن من خلال وعي بسيط ببعض العادات اليومية والنصائح العملية التي تساعدك على عبور هذا الفصل بهدوء وتوازن، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: التعرض لضوء الشمس قدر الإمكان

قلة التعرض لأشعة الشمس في الشتاء تؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين D، وهو عنصر أساسي للصحة النفسية والمزاج الجيد. كما تؤثر الشمس على إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة. احرصي على الجلوس قرب النوافذ في ساعات النهار، والخروج للمشي القصير صباحًا أو وقت الظهيرة متى أمكن، حتى لو كان الجو باردًا. عشرون دقيقة يوميًا من الضوء الطبيعي تُحدث فرقًا واضحًا في الطاقة النفسية.

الحفاظ على طاقتك النفسية

ثانيًا: تنظيم النوم وعدم الاستسلام للخمول

الشتاء يُغري بالنوم الطويل، لكن الإفراط في النوم قد يزيد الشعور بالكسل والضيق. حاولي الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة، مع الحرص على نوم ليلي عميق بدل القيلولات الطويلة خلال النهار. النوم المنتظم يدعم توازن الجهاز العصبي ويمنحك طاقة نفسية أفضل لمواجهة ضغوط اليوم.

ثالثًا: التغذية الداعمة للمزاج

ما نأكله في الشتاء ينعكس مباشرة على حالتنا النفسية. ركزي على الأطعمة الدافئة والغنية بالعناصر المغذية مثل الشوربات المنزلية، الخضروات الورقية، الحبوب الكاملة، والمكسرات. الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 مثل السمك والجوز تساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر. كذلك لا تهملي شرب الماء، فالجفاف—even في الشتاء—قد يسبب الإرهاق النفسي وقلة التركيز.

رابعًا: الحركة ولو بشكل بسيط

قلة الحركة في الشتاء من أكبر أسباب انخفاض الطاقة النفسية. لستِ مطالبة بتمارين شاقة، لكن المشي داخل المنزل، تمارين التمدد، أو حتى الرقص الخفيف على موسيقى تحبينها، كفيلة بتحفيز إفراز الإندورفين، وهو هرمون السعادة. الحركة المنتظمة تقلل القلق وتحسن جودة النوم وتعزز الشعور بالإنجاز.

خامسًا: الاهتمام بالدفء الجسدي والراحة

الشعور بالبرد المستمر يستهلك طاقة نفسية دون أن نشعر. احرصي على ارتداء ملابس دافئة، واستخدام البطانيات، وشرب المشروبات الساخنة الطبيعية مثل الزنجبيل والقرفة والنعناع. خلق أجواء دافئة في المنزل بإضاءة هادئة وروائح مريحة يمنحك إحساسًا بالأمان والطمأنينة، وهو عنصر مهم للحفاظ على توازنك النفسي.

سادسًا: تقليل العزلة الاجتماعية

الشتاء قد يدفع البعض للعزلة والبقاء لفترات طويلة دون تواصل اجتماعي، ما يزيد الشعور بالوحدة والحزن. حاولي الحفاظ على علاقاتك الاجتماعية حتى وإن كانت بسيطة، كمكالمة هاتفية مع صديقة، أو جلسة عائلية دافئة. التواصل الإنساني مصدر أساسي للطاقة النفسية والدعم العاطفي، خاصة في الأيام الباردة.



سابعًا: إدارة المشاعر السلبية بوعي

من الطبيعي أن تظهر مشاعر الضيق أو الملل في الشتاء، لكن المهم هو عدم تجاهلها أو مقاومتها بعنف. امنحي نفسك مساحة للاعتراف بما تشعرين به، وعبّري عنه بالكتابة أو الحديث مع شخص تثقين به. ممارسة التأمل، أو تمارين التنفس العميق لبضع دقائق يوميًا، تساعد على تهدئة الذهن وتقليل التوتر الداخلي.

ثامنًا: وضع أهداف صغيرة واقعية

قلة الطاقة في الشتاء تجعل الأهداف الكبيرة مرهقة نفسيًا. لذلك من الأفضل تقسيم المهام إلى أهداف صغيرة قابلة للتحقيق. إنجاز بسيط يوميًا يمنحك شعورًا بالرضا ويعزز ثقتك بنفسك. لا تضغطي على نفسك للمثالية، بل كوني لطيفة معها وقدّري مجهودك مهما كان بسيطًا.

تاسعًا: تقليل التعرض للأخبار السلبية

الجلوس الطويل أمام الأخبار أو مواقع التواصل، خاصة المحتوى السلبي، يستنزف الطاقة النفسية بشدة. حددي أوقاتًا معينة لمتابعة الأخبار، وامنحي نفسك فترات خالية من الشاشات، استبدليها بقراءة، أو هواية تحبينها، أو وقت هادئ مع نفسك.

عاشرًا: الاعتناء بالروح إلى جانب النفس والجسد

الجانب الروحي يلعب دورًا مهمًا في التوازن النفسي، خاصة في الشتاء. الصلاة، الذكر، الامتنان، أو أي ممارسة روحية قريبة من قلبك، تمنحك شعورًا بالسكينة والاتصال الداخلي. هذا الاتصال يعزز قدرتك على تجاوز فترات الفتور والضغط النفسي.

الحفاظ على طاقتك النفسية في الشتاء لا يتطلب تغييرات جذرية، بل وعيًا صغيرًا بعاداتك اليومية، وتعاملًا رحيمًا مع نفسك. هذا الفصل فرصة للهدوء، وإعادة الشحن الداخلي، والاقتراب أكثر من ذاتك. عندما تمنحين نفسك ما تحتاجه من دفء، وراحة، وتقدير، ستكتشفين أن الشتاء يمكن أن يكون فصلًا للنمو والسكينة، لا للخمول والانطفاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.