نصائح للأمهات لتقليل تعلق الأطفال بالأجهزة الإلكترونية

نصائح لتقليل تعلق الأطفال بالأجهزة الإلكترونية، أصبحت الأجهزة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال اليومية، بدءًا من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وصولًا إلى الكمبيوتر والتلفاز.

ومع ازدياد الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، بدأت تظهر العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسلوكية الناتجة عن هذا التعلق المفرط، ما بين العنف بين الأطفال في المدارس، والعصبية أو الانعزال في البيت، والذي أصبحت تشكو منه الكثير من الأمهات مع أطفالها.

لذلك، من الضروري أن تتعامل الأمهات والآباء مع هذا الأمر بوعي ومرونة دون اللجوء إلى المنع التام أو الصراخ، بل بالاعتماد على التوازن والتوجيه الذكي.

أوضحت الدكتورة عبلة ابراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن التكنولوجيا ليست عدوًا، بل وسيلة يمكن أن تكون مفيدة إذا أحسنّا إدارتها، والهدف ليس حرمان الطفل من الأجهزة، بل تعليمه كيف يستخدمها بوعي واتزان.

أضافت الدكتورة عبلة، أنه عندما يرى الطفل أن أمه حاضرة، محبة، ومهتمة بأن تقضي معه وقتًا حقيقيًا، سيختار تلقائيًا العالم الواقعي على حساب الشاشات الباردة.

نصائح للأمهات لتقليل تعلق الأطفال بالأجهزة الالكترونية

في هذا التقرير، تقدم الدكتورة عبلة، مجموعة من النصائح العملية والمجربة للأمهات؛ لتقليل تعلق الأطفال بالأجهزة الإلكترونية بطريقة تحافظ على هدوء البيت وتدعم النمو السليم للطفل من الناحية النفسية والاجتماعية والعقلية.

أولًا: كوني قدوة في استخدامك للأجهزة

من الطبيعي أن يقلد الطفل تصرفات والديه، لذلك إذا كان الأب أو الأم يقضيان ساعات طويلة على الهاتف أو أمام التلفاز، فلن يكون من المنطقي مطالبة الطفل بالابتعاد عن الشاشات.

ابدئي بنفسك أولًا، وحاولي أن تخفضي وقت استخدامك للهاتف، خاصة في وجود أطفالك. اجعلي أوقات الطعام والنوم والجلوس العائلي خالية من الأجهزة، وسترين كيف سيبدأ الطفل بتقليدك تلقائيًا.

ثانيًا: حددي وقتًا واضحًا ومناسبًا للشاشات

التوازن هو الحل الأفضل. توصي الدراسات الحديثة بأنه لا يزيد وقت الشاشة للأطفال ما بين 6 و12 سنة عن ساعتين يوميًا، مع مراقبة نوع المحتوى المعروض.

ضعي جدولًا واضحًا للطفل يحدد الأوقات المسموح فيها باستخدام الأجهزة (مثل بعد إنهاء الواجبات المدرسية أو في عطلة نهاية الأسبوع)، واحرصي على أن تكون هذه القاعدة ثابتة.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات تساعد على ضبط الوقت تلقائيًا، بحيث تُغلق اللعبة أو التطبيق بعد انتهاء المدة المحددة، دون الحاجة إلى نقاش يومي مرهق.

ثالثًا: شاركيه الأنشطة خارج الشاشة

أحد الأسباب الأساسية لتعلق الأطفال بالأجهزة هو الفراغ والملل.

لذا من المهم أن تملئي وقت الطفل بأنشطة ممتعة تغنيه عن اللجوء للهواتف.

خططي لأنشطة بديلة جذابة مثل الرسم، القراءة، اللعب بالطين الصناعي، الطبخ الخفيف، أو الزراعة في شرفة المنزل.

كما أن الأنشطة الحركية مثل ركوب الدراجة أو الكرة أو حتى نزهة قصيرة في الحديقة تساعد على تفريغ طاقة الطفل وتشعره بالمرح الحقيقي بعيدًا عن العالم الافتراضي.

رابعًا: قدمي البدائل الذكية وليس المنع الصارم

المنع الكامل غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية، فيصبح الجهاز “الكنز الممنوع” الذي يسعى الطفل إليه في الخفاء أو عند وجوده خارج المنزل.

بدلًا من المنع، قدمي البدائل الذكية. مثلًا، إذا كان يحب مشاهدة الفيديوهات التعليمية على يوتيوب، يمكنك تشغيلها على التلفاز ومشاهدتها سويًا ومناقشتها بعد ذلك.

أو استخدمي تطبيقات تعليمية تفاعلية تنمّي الذكاء والخيال بدلًا من الألعاب التي تستهلك وقتًا دون فائدة.

خامسًا: استخدمي نظام المكافآت

الطفل يحتاج إلى التحفيز الإيجابي أكثر من العقاب.

يمكنك ابتكار نظام بسيط للمكافآت، بحيث يحصل على وقت إضافي أمام الجهاز عندما ينجز واجباته، أو يقرأ كتابًا، أو يساعدك في ترتيب غرفته.

بهذا الشكل، سيتعلم أن استخدام الأجهزة ليس حقًا مطلقًا بل هو امتياز يُكتسب مقابل السلوك الجيد والالتزام بالمهام اليومية.

سادسًا: تواصلي معه وافهمي سبب تعلقه

في كثير من الأحيان، يكون التعلق بالأجهزة نتيجة نقص التواصل أو الشعور بالوحدة.

اسأليه بهدوء: "إيه اللي بيخليك تحب اللعبة دي قوي؟" أو "إيه اللي بيخليك تفضل تشوف الفيديوهات دي؟"

الاستماع لسبب تعلقه يمنحك مدخلًا لمعالجة المشكلة من جذورها. ربما يبحث عن الإحساس بالنجاح الذي يحققه في الألعاب، أو يجد في مقاطع الفيديو تعويضًا عن التواصل الاجتماعي.

في هذه الحالة، يمكنك مساعدته في بناء هذا الشعور بطرق أخرى واقعية، مثل تشجيعه على ممارسة هواية أو انضمامه لنادٍ رياضي.

الاطفال والشاشات

سابعًا: اجعلي وقت العائلة ممتعًا دون أجهزة

خصصي أوقاتًا ثابتة خلال الأسبوع تكون "بدون شاشات"، مثل ليلة ألعاب عائلية، أو جلسة قراءة مشتركة، أو تحضير وصفة جديدة معًا.

هذه الأوقات تعزز الروابط الأسرية وتشعر الطفل بأن هناك بدائل ممتعة عن الهاتف أو الجهاز اللوحي.

احرصي على أن تكون هذه الأنشطة خفيفة ومليئة بالضحك، حتى لا يربط الطفل فكرة "الابتعاد عن الأجهزة" بالملل أو العقاب.

ثامنًا: راقبي المحتوى بهدوء دون تجسس

من المهم معرفة نوع المحتوى الذي يتعرض له الطفل. بعض الألعاب أو المقاطع قد تحتوي على أفكار عنيفة أو غير مناسبة، وتزيد من تعلقه بسبب أسلوب الإثارة المستخدم فيها.

راقبي المحتوى بلطف، وتحدثي معه عن الفرق بين العالم الافتراضي والحقيقي، وفسّري له أن ما يراه ليس دائمًا حقيقيًا.

الطفل عندما يُعامل باحترام ووعي، يصبح أكثر تقبلًا للتوجيه وأقل تمردًا.

تاسعًا: وفّري جوًا من الحب والاهتمام

كثير من الأطفال يهربون إلى العالم الإلكتروني لأنهم يجدون فيه تعويضًا عن نقص الحنان أو الاهتمام أو الاستماع في الواقع.

احرصي على احتضان طفلك يوميًا، والحديث معه باهتمام عن يومه، حتى لو لبضع دقائق.

الدفء العاطفي هو السلاح الأقوى في مواجهة الإدمان الإلكتروني، لأنه يمنح الطفل إحساسًا بالأمان والانتماء لا توفره أي لعبة أو شاشة.

عاشرًا: كوني صبورة ومتسقة

تقليل تعلق الأطفال بالأجهزة لا يحدث بين يوم وليلة، بل يحتاج إلى صبر وثبات.

توقعي المقاومة والغضب في البداية، لكن مع الالتزام بالروتين الجديد وتقديم البدائل الجذابة سيبدأ الطفل في التكيف تدريجيًا.

الأهم أن تكوني متسقة في تطبيق القواعد، فلا تسمحي أحيانًا وتمنعي أحيانًا أخرى، لأن ذلك يربكه ويضعف مصداقيتك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.