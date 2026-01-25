الأحد 25 يناير 2026
خارج الحدود

رئيس البرلمان العراقي: الثلاثاء المقبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
قال رئيس البرلمان العراقي إن البرلمان سيعقد الثلاثاء المقبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

والشهر الماضي، انتخب البرلمان العراقي، الدكتور هيبت الحلبوسي رئيسا له، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

أولى جلسات دورة البرلمان العراقي النيابية السادسة

وعقد البرلمان العراقي الجديد في 29 ديسمبر الماضي أولى جلسات دورته النيابية السادسة لاختيار رئيسه ونائبيه.

وينص الدستور العراقي على أن تعقد الجلسة الأولى تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب عامر الفايز، وتلزم البرلمان بانتخاب رئيسه والنائبين في الجلسة ذاتها، على أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة. 

المجلس السياسي الوطني الذي يضم قوى الأغلبية السنية

وكان المجلس السياسي الوطني الذي يضم قوى الأغلبية السنية، أعلن في وقت سابق ترشيح هيبت الحلبوسي من حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي الجديد. 

