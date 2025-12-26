الجمعة 26 ديسمبر 2025
ائتلاف الوطنية العراقي يصدر بيانا بشأن أنباء عن "وفاة إياد علاوي"

إياد علاوي رئيس الوزراء
إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، فيتو
نفى ائتلاف "الوطنية" العراقي، وفاة زعيمه إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، مشيرًا إلى أن الأخير يتمتع بصحة جيدة.


وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لائتلاف الوطنية، "تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة حول وفاة زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور إياد علاوي".

وأضاف البيان "أننا إذ ننفي هذه الأخبار جملة وتفصيلًا نؤكد أن علاوي يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد وما يتم تداوله من إشاعات ليس سوى اخبار عارية عن الصحة هدفها النيل من الرموز الوطنية".

ودعا ائتلاف الوطنية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى التضليل وإثارة البلبلة".

