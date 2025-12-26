ائتلاف الوطنية العراقي يصدر بيانا بشأن أنباء عن "وفاة إياد علاوي"

18 حجم الخط

نفى ائتلاف "الوطنية" العراقي، وفاة زعيمه إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، مشيرًا إلى أن الأخير يتمتع بصحة جيدة.



وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لائتلاف الوطنية، "تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة حول وفاة زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور إياد علاوي".

وأضاف البيان "أننا إذ ننفي هذه الأخبار جملة وتفصيلًا نؤكد أن علاوي يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد وما يتم تداوله من إشاعات ليس سوى اخبار عارية عن الصحة هدفها النيل من الرموز الوطنية".

ودعا ائتلاف الوطنية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى التضليل وإثارة البلبلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.