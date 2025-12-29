البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له

18 حجم الخط

انتخب البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، هيبت الحلبوسي رئيسا له، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

أولى جلسات دورة البرلمان العراقي النيابية السادسة

وعقد البرلمان العراقي الجديد اليوم الاثنين أولى جلسات دورته النيابية السادسة لاختيار رئيسه ونائبيه وسط تنافس بين القوى السنية على هذا المنصب، وتحذيرات من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من مغبة التأخير في حسم المناصب الرئاسية.

وقال الأمين العام للبرلمان العراقي صفوان الجرجري لوكالة الأنباء العراقية (واع) في وقت سابق، إنه تم استكمال الاستعدادات وجاهزية البرلمان لانعقاد جلسته الأولى بدورته السادسة اليوم الاثنين برئاسة أكبر الأعضاء سنا، مشيرا إلى أن الجلسة ستقتصر على حضور المرشحين الفائزين.

وينص الدستور العراقي على أن تعقد الجلسة الأولى تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب عامر الفايز، وتلزم البرلمان بانتخاب رئيسه والنائبين في الجلسة ذاتها، على أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة.

أداء النواب الجدد اليمين القانونية

ومن المنتظر أن يؤدي النواب الجدد اليمين القانونية، ومن ثم تجرى مراسم انتخاب رئيس (سني) ونائبين (شيعي وكردي) للبرلمان العراقي في اقتراع سري مباشر.

وكان المجلس السياسي الوطني الذي يضم قوى الأغلبية السنية، أعلن مساء أمس الأحد ترشيح هيبت الحلبوسي من حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي الجديد.

