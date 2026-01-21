الجيش الأمريكي ينقل 7 آلاف معتقل داعشي من سوريا إلى العراق

18 حجم الخط

داعش سوريا، أعلن الجيش الأمريكي عن نقل 7 آلاف معتقل من عناصر تنظيم داعش من الأراضي السورية إلى العراق، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم السجون ومراقبة نشاط التنظيم الإرهابي بشكل أكثر فعالية. وأكدت القيادة الأمريكية أن العملية جرت ضمن إطار خطط أمنية دقيقة لضمان سلامة المعتقلين والقوات المشاركة في النقل.

الخارجية السورية ترحب بالعملية الأمريكية وتصفها بالخطوة المهمة

وقالت وزارة الخارجية السورية، في تصريحات خاصة لقناة العربية، إن دمشق ترحب بهذه العملية، واصفة إياها بـ«الخطوة المهمة» التي من شأنها تعزيز الأمن في المنطقة. وأضافت أن نقل معتقلي داعش إلى العراق يسهم في تقليص تهديدات التنظيم الإرهابي داخل الأراضي السورية ويحد من قدرته على تنفيذ هجمات مستقبلية.

تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي عبر إدارة المعتقلين بشكل فعال



وأشار الجيش الأمريكي إلى أن العملية تأتي ضمن جهود أوسع لمكافحة الإرهاب وإدارة السجون الخاصة بعناصر تنظيم داعش، مع ضمان تطبيق الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة. كما شددت الولايات المتحدة على أهمية التعاون مع الدول الإقليمية لضمان أن تبقى هذه الخطوة في إطار تعزيز الاستقرار والأمن المشترك.

ردود فعل عربية وإقليمية إيجابية على العملية الأمريكية

وأوضحت المصادر السورية أن العملية ستساهم في خفض مستويات التوتر في مناطق النزاع، وستسمح للدول المجاورة بمراقبة تحركات التنظيمات الإرهابية بشكل أفضل، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.