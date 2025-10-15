الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر السكر
سعر السكر

يُعد السكر من أكثر السلع استهلاكا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونا أساسيا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل. 

أسعار السكر اليوم 

سجل سعر السكر اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء 33.34 جنيه للكيلو. 

سعر السكر التمويني 

بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر 

 وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر السكر التمويني اسعار السكر اليوم سعر السكر اسعار السكر الاحتياطي الاستراتيجي من السكر الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر

الأكثر قراءة

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية