صفقة سوداء على حساب بطاقات التموين، كشف اختفاء أطنان من السكر المدعَّم بالشرقية (صور)

شهدت محافظة الشرقية شن حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط تلاعب جسيم في توزيع السكر التمويني المدعم المخصص للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتحت إشراف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، في إطار تشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المواطنين.

تلاعب متعه تعبئة السكر لصالح شركة الجملة في الأوزان بغرض التربح

وعلى خلفية شكوى وردت إلى مديرية التموين بالشرقية تفيد بقيام أحد متعهدي تعبئة السكر لصالح شركة الجملة بالتلاعب في الأوزان بغرض التربح غير المشروع في نطاق بندر بلبيس، تم تشكيل حملة تفتيشية موسعة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، والمهندس حسين الربع مدير إدارة تموين بلبيس.

حملات تموينية على السلع الاستراتيجية بالشرقية،فيتو

عجز ٦٫٧٥٠ طن من السكر التمويني المدعم

وبالانتقال إلى موقع الشكوى وإجراء الجرد الكامل لفرع الجملة، تبين وجود عجز قدره ٦٫٧٥٠ طن من السكر التمويني المدعم، قام أمين العهدة بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء.

التحفظ على ٥ أطنان من السكر المعبأ

كما كشفت أعمال الفحص ووزن عبوات السكر المعبأ عن وجود نقص فعلي بمقدار كيلو جرام كامل في الوزن المقرر لكل عبوة 10 كيلو، وتم التحفظ على ٥ أطنان من السكر المعبأ بأكياس زنة ١ كجم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر جنح بلبيس ضد المتهمين بالواقعة، وجارٍ عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وكيل تموين الشرقية: التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بحقوقهم

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لضبط الخارجين عن القانون، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بحقوقهم التموينية.

