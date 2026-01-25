الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل والدة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار بالمرج

متهمة
متهمة
18 حجم الخط

كشفت تحقيقات نيابة المرج حول مصرع طفل عقب سقوطه من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المرج، أنه لا توجد شبهة جنائية، وأمرت بإخلاء سبيل والدة المتوفى من سراي النيابة. 

كانت النيابة العامة استمعت في وقت سابق إلى أقوال والدة الطفل المتوفى، وقالت وهي منهارة في البكاء إنها  خسرت ابنها خلال توجهها لعلاج ابنتها الرضيعة.

وأضافت السيدة أن يوم الواقعة مرضت ابنتها الرضيعة فخرجت لعلاجها وتركت ابنها صاحب الخمس سنوات داخل الشقة بمفرده وطلبت منه عدم الخروج في البلكونة أو النزول في الشارع لحين العودة سريعا، إلا أنه قفز من البلكونة وعندما عادت وجدته متوفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل صغير أسفل عقار سكني في منطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل صغير لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالت، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف  النيابة العامة للتحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة مديرية أمن القاهرة منطقة المرج الطب الشرعي اخبار الحوادث

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يعاين شقة قليوب لكشف ملابسات العثور على جثة أم و4 من أبنائها
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

خلطات طبيعية لتدفئة الجسم في أيام الشتاء الباردة

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد 25-1-2026

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 25-1-2026

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السوادن المركزي اليوم الأحد 25-1-2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية