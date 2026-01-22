الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تأمر بضبط المتهم بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مقلب قمامة بفيصل

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة طفل حديث الولادة عثر عليه داخل قطعة قماش وملقى بجوار مقلب قمامة بمنطقة فيصل بالهرم عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف هوية ملقي الجثة مع سرعة ضبطه وإحضاره.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية  أمن الجيزة إخطارا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل ملفوف داخل قطعة قماش وملقى بجوار مقلب قمامة بمنطقة فيصل بالهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة متوفى وملقى بجوار مقلب القمامة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تحفظت على كاميرات المراقبة واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفريّ يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بالجيزة منطقة فيصل غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة النيابة العامة

مواد متعلقة

انتشال جثة شاب قفز في نهر النيل بالقاهرة

دفن جثة سائق لقي مصرعه في اشتعال سيارته بمصر الجديدة

النيابة تعاين شقة عثر بداخلها على جثة متحللة بالحوامدية

ads

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

"الخطيب": مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية

سؤال في النواب لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الليرة السورية أمام الدولار صباح اليوم الخميس 22-1-2026

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية