حوادث

كنت بكشف على أخته، النيابة تستمع لأقوال والدة طفل سقط من الطابق الثالث بالمرج

النيابة العامة
النيابة العامة
أمرت  نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالثة بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المرج عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


واستمعت  النيابة العامة إلي أقوال والدة الطفل المتوفى، وقالت وهي منهارة في البكاء إنها  خسرت ابنها خلال توجهها لعلاج ابنتها الرضعية. 


وأضافت السيدة أن يوم الواقعة مرضت ابنتها الرضيعة فخرجت لعلاجها وتركت ابنها صاحب الخمس سنوات داخل الشقة بمفرده وطلبت منه عدم الخروج في البلكونة او النزول في الشارع لحين العودة سريعا إلا أنه قفز من البلكونة وعندما عادت وجدته متوفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل صغير أسفل عقار سكني في منطقة المرج وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل صغير لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالت تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف  النيابة العامة للتحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر  الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

الجريدة الرسمية