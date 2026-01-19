الإثنين 19 يناير 2026
استدعاء أهل طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار في شبرا مصر

جثة، فيتو
جثة، فيتو
صرحت نيابة شبرا مصر بدفن جثة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة شبرا مصر بالقاهرة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل الطفل لسماع أقوالهم والوقوف على ملابسات الحادث. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل صغير أسفل عقار سكني في منطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل صغير لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بسبب اختلال توازنه أثناء وجوده قرب شرفة المنزل، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف  النيابة العامة للتحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

