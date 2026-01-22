القطعة الناقصة للفوز بالبريميرليج، آرسنال يزاحم برشلونة على صفقة نجم أتلتيكو مدريد

18 حجم الخط

دخل نادي آرسنال الإنجليزي في منافسة قوية مع برشلونة الإسباني للتعاقد مع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية موسم 2025–2026، في صفقة قد تُشعل الميركاتو الأوروبي.

ووفقًا لما كشفه الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أكرم كونور، فإن آرسنال بات منافسًا مباشرًا لنادي برشلونة على ضم ألفاريز، الذي يحظى بتقدير كبير من جانب الناديين، باعتباره عنصرًا حاسمًا لتحقيق طموحاتهما المستقبلية.

ويرى آرسنال في المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ25 عامًا القطعة الناقصة القادرة على قيادة الفريق نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يعتبره برشلونة الخليفة المثالي لروبرت ليفاندوفسكي على المدى البعيد.

أتلتيكو يحدد سعرًا فلكيًا للتخلي عن ألفاريز

حددت إدارة أتلتيكو مدريد سعرًا مبدئيًا يتجاوز 150 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب، مع احتمالية ارتفاع القيمة إلى 200 مليون يورو وفقًا للإضافات وبنود الحوافز والمفاوضات النهائية.

وكان ألفاريز قد انضم إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 82 مليون جنيه إسترليني، في واحدة من أبرز صفقات النادي خلال السنوات الأخيرة.

وقدم ألفاريز مستويات مميزة منذ انتقاله إلى الفريق المدريدي، حيث سجل 29 هدفًا في موسمه الأول، وأضاف 11 هدفًا خلال الموسم الحالي، رغم فشله في التتويج بأي بطولة كبرى تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني.

ورغم الاهتمام الكبير من كبار أوروبا، لا يزال جوليان ألفاريز يدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن مستقبله، دون اتخاذ قرار نهائي حول وجهته المقبلة، في ظل عدم وجود مفاوضات متقدمة أو اتفاقات رسمية حتى الآن.

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة، ما يزيد من احتمالات رحيل اللاعب بحثًا عن مشروع أكثر تنافسية.

برشلونة يعلن تشخيص إصابة بيدري ومدة غيابه عن الملاعب

فيما أعلن نادي برشلونة أن الفحوصات الدقيقة التي خضع لها بيدري اليوم أظهرت إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية للفخذ الأيمن.

مدة غياب بيدري عن برشلونة

ومن المتوقع أن يغيب "المايسترو" الشاب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، مما يمثل ضربة موجعة لخطط المدرب هانز فليك في مرحلة حاسمة من الموسم.

​تفاصيل إصابة بيدري

​وأصيب بيدري خلال مشاركته مع برشلونة في الجولة السابعة من "مرحلة الدوري" في دوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براج (انتهت بفوز البارسا 4-2).

​وسقط بيدري في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، واضطر لمغادرة الملعب وحل مكانه داني أولمو.

​​المباريات التي سيغيب عنها بيدري

​من المتوقع أن يفتقد الفريق الكتالوني خدمات بيدري في المواجهات التالية:

​ريال أوفيدو (الدوري الإسباني).

​كوبنهاجن (دوري أبطال أوروبا - الجولة الختامية الحاسمة للتأهل المباشر).

​إلتشي ومايوركا (الدوري الإسباني).

​ألباسيتي (ربع نهائي كأس ملك إسبانيا).

​أرقام بيدري هذا الموسم (2025-2026)

و​يعد بيدري ركيزة لا غنى عنها في تشكيل هانز فليك، حيث خاض حتى الآن:

​25 مباراة في مختلف المسابقات.

​سجل هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة (إحداها كانت في مباراة سلافيا براج الأخيرة قبل إصابته).

وتأتي هذه الإصابة في وقت حرج، حيث يحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب دوري الأبطال، ويحتاج للفوز في الجولة القادمة لضمان المركز الثامن وتفادي خوض الملحق المؤهل لدور الـ16.

