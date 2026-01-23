أبرزها أرسنال ومانشستر يونايتد، مواعيد الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وتشهد الجولة يوم الأحد مباراة من العيار الثقيل بين أرسنال المتصدر ومانشستر يونايتد في قمة الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي

السبت 24 يناير 2026

وست هام ضد سندرلاند - 2:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي

فولهام ضد برايتون - 5 مساءً - ملعب كوتيدج

بيرنلي ضد توتنهام - 5 مساءً - ملعب تيرف مور

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً - ملعب الاتحاد

بورنموث ضد ليفربول - 7:30 مساءً - ملعب فيتاليتي

الأحد 25 يناير 2026

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

نيوكاسل ضد أستون فيلا- 4 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك

برينتفورد ضد نوتنجهام فورست - 4 مساءً - ملعب جي تك كوميونيتي

آرسنال ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب الإمارات

الإثنين 26 يناير 2026

إيفرتون ضد ليدز يونايتد - 10 مساءً - ملعب هيل ديكنسون

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع آرسنال علي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة قبل انطلاق الجولة الـ 23 فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا ثم ليفربول رابعًا برصيد 36 نقطة.

