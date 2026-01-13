الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

ضبط 204 كجم لحوم ودواجن فاسدة في حملة تموينية بدمياط

ضبط لحوم ودواجن فاسدة
ضبط لحوم ودواجن فاسدة بدمياط
 تمكنت حملة تفتيشية مكبرة نفذتها مديرية الطب البيطري بدمياط، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والرقابة التموينية، من إحباط محاولة تداول كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق، في إطار تشديد الرقابة على السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين.

ضبط نحو  204 كجم لحوم ودواجن فاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 204 كيلوجرامات من الدواجن الكاملة، وعجينة الحواوشي، والكبدة، ومصنعات اللحوم، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية ومخالفتها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

 

حملة بيطرية وتموينية موسعة بدمياط
حملة بيطرية وتموينية موسعة بدمياط

إجراءات قانونية رادعة

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حيث تم تحرير المحاضر المطلوبة والتحفظ على المضبوطات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الواقعة.

رقابة مشددة على الأسواق

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من سلامة المعروضات الغذائية والتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بصحة المواطنين.

الحملات تنفيذا لتوجيهات المحافظ

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهود الدولة لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.

