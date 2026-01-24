ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

18 حجم الخط

شن أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم مع أطباء الصحة العامة بإدارتى الإبراهيمية وكفر صقر البيطرية بـ محافظة الشرقية، حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع الرقابة التجارية والرقابة التموينية بالشرقية وأطباء التفتيش بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تحرير 11 محضر مخالفة

أسفرت الحملة عن تحرير ١١محضر مخالفة وضبط ٨ طن و١٣٧ كجم لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة ودواجن مجمدة مجهولة المصدر وأسماك منتهيةالصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتورمحمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه محافظ الشرقية إستمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضه للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين مشيرا الى انهم معنيين بضرورة وصول المواد الغذائية امنه صحيا للمواطن الشرقاوى

