بعد إقالته، كشف حساب الجزائري ميلود حمدي مع الإسماعيلي

الجزائري ميلود حمدي
الجزائري ميلود حمدي
أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن فسخ تعاقده مع المدرب الجزائري ميلود حمدي بالتراضي اليوم السبت.

أرقام ميلود حمدي مع الإسماعيلي 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات قاد ميلود حمدي فريق الإسماعيلي خلال 19 مباراة في جميع المسابقات المحلية، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلين وتلقي الخسارة في  13 مباراة.

وخرج الإسماعيلي من بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بالخسارة أمام حرس الحدود 3-1، كما ودع تحت قيادة ميلودي حمدي منافسات كأس عاصمة مصر.

ويحتل الإسماعيلي المركز العشرين وقبل الأخير في بطولة الدوري المصري هذا الموسم برصيد 10 نقاط.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي: “ضمن حزمة من الإجراءات التي يجري الإعلان عنها تباعًا، سعيًا لتحقيق مصلحة وطموحات جماهير النادي الإسماعيلي، أعلنت اللجنة المؤقتة فسخ التعاقد مع المدير الفني ميلود حمدي بالتراضي”.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي إسناد مهمة تسيير شؤون الفريق مؤقتًا إلى الجهاز الفني المعاون، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المدير الفني الجديد، والمقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن قرار فسخ التعاقد مع ميلود حمدي، جاء بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط أمام المقاولون العرب 2-1، واحتلال الفريق للمركز قبل الأخير ببطولة الدوري الممتاز، ما دفع اللجنة المعينة لفسخ التعاقد.

