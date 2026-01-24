أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد.. السيسي يوجه الحكومة بدراسة تشريعات لمنع استخدام الأطفال للمحمول.. ولجنة هندسية لمعاينة مبنى مستشفى أطفال مصر المحترق

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

السيسي يوجه الحكومة بدراسة تشريعات لمنع استخدام الأطفال للهاتف المحمول



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عددًا من الدول، وعلى رأسها أستراليا وإنجلترا، أصدرت تشريعات تحد من استخدام الأطفال للهواتف المحمولة والإنترنت حتى سن معينة، مؤكدًا أهمية دراسة هذه التجارب لحماية النشء.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، أن هذا الطرح سبق أن ناقشه مع المسؤولين منذ فترة، إلا أن التحرك غالبًا ما يكون بعد تطبيق الفكرة في دول أخرى، قائلًا: "الكلام ده قولته للزملاء من بدري، بس هما مبيقدروش يتحركوا إلا لما يشوفوا حد مش عندنا عملها… طب برضه نعمل زيهم".



وأوضح الرئيس أن رئيس وزراء أستراليا تحدث مؤخرًا عن نتائج التشريع الخاص بتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة، ودراسة الأمر بشكل جاد لحماية الأبناء والبنات حتى يصلوا إلى سن يمكنهم فيه التعامل الواعي والمسؤول مع التكنولوجيا.

وطالب الرئيس السيسي بوضع خطة متكاملة بالتعاون بين الحكومة والبرلمان، قائلًا: "من فضلكم خطة متكاملة لهذا الموضوع.. عاوز أفكر نفسي والحكومة والبرلمان"، مشيرًا إلى أن القضية تمثل تحديًا حديثًا يتطلب حلولًا مدروسة تستند إلى تجارب الدول الأخرى.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته، اليوم السبت، في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، والذي أقيم بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إحياءً لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي قدم خلالها رجال الشرطة تضحيات خالدة دفاعًا عن الوطن.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 10



القاهرة: لجنة هندسية لمعاينة مبنى مستشفى أطفال مصر المحترق



أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب داخل غرفة محولات الكهرباء الخاص بمستشفى أطفال مصر بميدان أبو الريش بحى السيدة زينب دون إصابات أو وفيات، وجار أعمال التبريد.



وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق داخل مستشفى أطفال مصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق بواسطة ٥ سيارات إطفاء.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى المستشفى من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

السيسي يؤكد ضرورة تصويب الخطاب الإعلامي والعمل على إصلاح مؤسسات وأجهزة الدولة



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



كما حضر الرئيس الرئيس السيسي مأدبة غداء، بمشاركة كبار رجال الدولة ولفيف من الإعلاميين، حيث جري حوار تفاعلي تناول تطورات الأوضاع الداخلية، والإقليمية، والدولية، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة السعي نحو تصويب الخطاب الاعلامي، ومواصلة العمل على إصلاح مؤسسات وأجهزة الدولة.



السيسي يشدد على مواصلة إصلاح التعليم وتطوير المنظومة الصحية في مصر



شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة إصلاح التعليم والتصدي للمشكلات ذات الصلة، وكذا مواصلة العمل الحثيث على تطوير المنظومة الصحية في مصر.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما حضر الرئيس الرئيس السيسي مأدبة غداء، بمشاركة كبار رجال الدولة ولفيف من الإعلاميين، حيث جري حوار تفاعلي تناول تطورات الأوضاع الداخلية، والإقليمية، والدولية، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة السعي نحو تصويب الخطاب الاعلامي، ومواصلة العمل على إصلاح مؤسسات وأجهزة الدولة.

قبل شهر رمضان، " التموين " تشدد الرقابة على الأسواق لضمان حقوق المستهلكين



تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها الحثيثة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغلاء والاحتكار، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسكر والزيت، من خلال مراقبة الأسواق وضمان التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان كريم





وتنفذ الوزارة حملات تفتيش ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة، وجودة المنتجات، ومنع الغش والاحتكار، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الاستقرار الاقتصادي.

تكثف كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة حملاتها على الأنشطة التموينية والأسواق بأنواعها، سواء على مستوى الجملة أو القطاعي، مع تواجد مستمر في الأسواق بالأحياء لضمان توافر السلع وسلامتها، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة والفواتير الصادرة منهم. كما تهدف هذه الحملات إلى مجابهة احتكار السلع الأساسية أو حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المخالفين للحفاظ على الاقتصاد القومي.

يشمل ذلك الرقابة على الإنتاج، التخزين، التوزيع، وعرض السلع الغذائية للبيع، مع سحب عينات دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء.

تُلزم الوزارة جميع التجار بالإعلان بشكل واضح عن أسعار المنتجات المعروضة، لتسهيل قدرة المستهلك على المفاضلة بين السلع المختلفة.

تقوم الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بإحكام الرقابة على تداول هذه المنتجات وضمان استقرار الإمدادات وإدارة الأزمات، بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المختصة وإشراف الغرفة المركزية للهيئة المصرية العامة للبترول، لضمان كفاية المنتجات للمستهلكين والحفاظ على المال العام.

بعد توجيهات الرئيس، القومي للطفولة: الإدمان الرقمي والتنمر الإلكتروني مخاطر تهدد الأطفال



أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة وإعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، يعد خطوة بالغة الأهمية، ويعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات والمخاطر المتسارعة التي يتعرض لها أطفالنا في الفضاء الرقمي.



وأضافت السنباطي أن وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ما تحمله من فرص للتعلم والتواصل، أصبحت في كثير من الأحيان بوابة لمخاطر جسيمة تهدد الأطفال، وفي مقدمتها التعرض للتنمر الإلكتروني، والاستغلال، والمحتوى غير الملائم لأعمارهم، فضلًا عن مخاطر الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال.

وأشارت إلى أن أهمية هذا التوجيه الرئاسي يضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة التشريعات والسياسات العامة، ويؤكد أن حماية الأطفال في العالم الرقمي لم تعد مسألة تربوية فحسب، بل مسؤولية تشريعية ومجتمعية، وأمنًا قوميًا فكريًا في آنٍ واحد.



وأكدت رئيسة المجلس أن المجلس سبق أن تقدم بمقترح تشريعي يتضمن حجب بعض المواقع والتطبيقات غير الملائمة للأطفال، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام المنصات الرقمية وفقًا للفئات العمرية المختلفة، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الطفل في التعلم والتواصل، وحقه الأصيل في الحماية.



وأكدت السنباطي دعم المجلس الكامل لهذا التوجه الرئاسي، واستعداده لتقديم الدعم الفني والتشريعي اللازم للمساهمة في إعداد إطار قانوني متكامل، يعزز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية، ويرسخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يضمن تنشئة رقمية آمنة لأطفال مصر.

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام موجات الهجرة غير الشرعية دون مقايضة



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ملاذًا آمنًا لملايين من أبناء الدول الأخرى، وهكذا تظل مصر، حائط صد منيعً، أمام موجات الهجرة غير الشرعية، دون أن تحول هذا الملف، إلى أداة للمساومة، أو ورقة للمقايضة، على حساب الإنسانية.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما حضر الرئيس السيسي مأدبة غداء، بمشاركة كبار رجال الدولة ولفيف من الإعلاميين، حيث جري حوار تفاعلي تناول تطورات الأوضاع الداخلية، والإقليمية، والدولية، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة السعي نحو تصويب الخطاب الاعلامي، ومواصلة العمل على إصلاح مؤسسات وأجهزة الدولة، وضرورة الالتزام بمعايير موضوعية ومجردة بشكل مطلق في التعيين بأجهزة الدولة، مع التشديد على مواصلة إصلاح التعليم والتصدي للمشكلات ذات الصلة، وكذا مواصلة العمل الحثيث على تطوير المنظومة الصحية في مصر.

كما شدد الرئيس على ضرورة مراعاة حسن الإدارة والرشادة في إدارة مؤسسات وأجهزة الدولة، مؤكدًا أن مصر حريصة على اتباع سياسة خارجية قائمة على احترام القانون الدولي والعلاقات السلمية بين الدول، والسعي لتحقيق الاستقرار والسلام

السيسي: هدفنا رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير الحياة الكريمة التى يستحقها



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الشرطة اليوم: أجدد العهد لشعبنا الأبى، بأن الدولة المصرية تمضى بخطى ثابتة مدروسة، وبإرادة لا تلين، وعزيمة لا تنكسر، فى الطريق الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا وثرواتنا، بهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصرى، وتوفير الحياة الكريمة التى يستحقها.



وأضاف الرئيس السيسي: إننا نبذل أقصى الجهد لبناء أجيال واعدة، وتأهيل كوادر شابة فى مختلف المجالات ليكونوا القاطرة التى تدفع الدولة، إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم، وتضع مصر فى المكانة المرموقة، التى تليق بها بين الأمم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.