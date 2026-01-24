السيسي: هدفنا رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير الحياة الكريمة التى يستحقها

18 حجم الخط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الشرطة اليوم: أجدد العهد لشعبنا الأبى، بأن الدولة المصرية تمضى بخطى ثابتة مدروسة، وبإرادة لا تلين، وعزيمة لا تنكسر، فى الطريق الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا وثرواتنا، بهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصرى، وتوفير الحياة الكريمة التى يستحقها.

وأضاف الرئيس السيسي: إننا نبذل أقصى الجهد لبناء أجيال واعدة، وتأهيل كوادر شابة فى مختلف المجالات ليكونوا القاطرة التى تدفع الدولة، إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم، وتضع مصر فى المكانة المرموقة، التى تليق بها بين الأمم.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



