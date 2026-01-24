قبل شهر رمضان، " التموين " تشدد الرقابة على الأسواق لضمان حقوق المستهلكين

18 حجم الخط

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها الحثيثة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغلاء والاحتكار، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسكر والزيت، من خلال مراقبة الأسواق وضمان التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتنفذ الوزارة حملات تفتيش ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة، وجودة المنتجات، ومنع الغش والاحتكار، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الاستقرار الاقتصادي.

أبرز جهود الوزارة في ضبط الأسواق والأسعار



تكثف كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة حملاتها على الأنشطة التموينية والأسواق بأنواعها، سواء على مستوى الجملة أو القطاعي، مع تواجد مستمر في الأسواق بالأحياء لضمان توافر السلع وسلامتها، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة والفواتير الصادرة منهم. كما تهدف هذه الحملات إلى مجابهة احتكار السلع الأساسية أو حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المخالفين للحفاظ على الاقتصاد القومي.

متابعة جميع حلقات التداول



يشمل ذلك الرقابة على الإنتاج، التخزين، التوزيع، وعرض السلع الغذائية للبيع، مع سحب عينات دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء.

إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار



تُلزم الوزارة جميع التجار بالإعلان بشكل واضح عن أسعار المنتجات المعروضة، لتسهيل قدرة المستهلك على المفاضلة بين السلع المختلفة.

الرقابة على المنتجات البترولية



تقوم الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بإحكام الرقابة على تداول هذه المنتجات وضمان استقرار الإمدادات وإدارة الأزمات، بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المختصة وإشراف الغرفة المركزية للهيئة المصرية العامة للبترول، لضمان كفاية المنتجات للمستهلكين والحفاظ على المال العام.

أبرز آليات ضبط الأسواق والأسعار

مبادرة "أسواق اليوم الواحد"



تهدف المبادرة إلى طرح جميع السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، وتوفير فرص عمل لصغار التجار والمنتجين، وتقليل حلقات التداول التقليدية لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار. وقد تم تدشين المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة خلال عام 2025.

معارض "أهلًا رمضان".



وتستعد وزارة التموين إلى إقامة معارض أهلا رمضان بحلول الشهر الكريم، وكانت الوزارة قد أقامت أكثر من 800 معرض وشادر بكافة محافظات الجمهورية خلال موسم 2025، لتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

معارض "أهلًا مدارس"



تقام ما يقرب من 100 معرض رئيسي في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين بموسم العودة إلى المدارس.

إنشاء أول سوق حضاري بمدينة نصر



يضم السوق 105 محل في محور شيزوا أبي، ليكون نموذجًا لتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

من خلال هذه الجهود والمبادرات، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على حرصها الدائم على حماية حقوق المستهلكين، وضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة.



