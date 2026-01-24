السبت 24 يناير 2026
القاهرة: لجنة هندسية لمعاينة مبنى مستشفى أطفال مصر المحترق

حريق مستشفى أبو الريش،
حريق مستشفى أبو الريش، فيتو
 أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب داخل غرفة محولات الكهرباء الخاص بمستشفى أطفال مصر بميدان أبو الريش بحى السيدة زينب دون إصابات أو وفيات،  وجار أعمال التبريد.

 

أبو الريش الياباني يقود الإطلاق الرسمي لصمامات متطورة لعلاج قلب الأطفال بمصر

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة يزور أبو الريش الياباني (صور)

 وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق داخل مستشفى أطفال مصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق بواسطة ٥ سيارات إطفاء.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى المستشفى من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

الجريدة الرسمية