مياه القليوبية تتابع استعدادات رمضان والصيف

شركة مياة القليوبية،
 استقبل المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك خلال زيارة ميدانية لتفقد محطة مياه سرياقوس المرشحة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة استعدادت شهر رمضان والصيف.

 

القليوبية الأزهرية تُجري تصفيات مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الإدارات التعليمية

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا مع نواب البرلمان لمناقشة الخطة الاستثمارية

وخلال الزيارة، تفقد اللواء عاصم شكر محطة مياه سرياقوس، التي تبلغ طاقتها التصميمية نحو 145 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مركز ومدينة الخانكة وعددًا من القرى والمناطق، من بينها: القلج، الجبل الأصفر، منشية الجبل الأصفر، سرياقوس، عرب العيايدة، المنية، 23 يوليو، كفر حمزة، سندوه، والمنايل.


واطّلع نائب رئيس الشركة القابضة على موقف التشغيل بالمحطة، وخطط الصيانة الدورية، ومؤشرات جودة المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير مأمونية المياه، ورفع كفاءة التشغيل لضمان استقرار الخدمة وتحقيق الضغوط المناسبة بكافة المناطق المخدومة.


وأكد اللواء عاصم شكر أهمية خفض نسبة الفاقد من مياه الشرب، من خلال التوسع في تنفيذ مناطق العزل (DMA / DMZ)، وتسريع خطط الإحلال والتجديد، واستبدال العدادات المتوقفة، والتوسع في تركيب العدادات الذكية، بما يسهم في تحسين كفاءة الشبكات وترشيد الاستهلاك.


كما شدد على أهمية الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف، من خلال رفع جاهزية المحطات والشبكات، وضمان استمرارية الخدمة وعدم حدوث أي انقطاعات، مع سرعة التعامل مع أي طوارئ قد تؤثر على المواطنين.


ومن جانبه، استعرض المهندس محمد إبراهيم فودة جهود الشركة في تطوير منظومة مياه الشرب، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين الأداء التشغيلي بالمحطة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

الجريدة الرسمية