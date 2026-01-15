مسلسلات رمضان 2026، صلاح عبد الله والد سهر الصايغ في "إعلام وراثة"

18 حجم الخط

تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير مشاهد مسلسلها الجديد إعلام وراثة المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، ويتم التصوير داخل إحدى الشقق بمنطقة الشيخ زايد.

شخصية صلاح عبد الله في المسلسل

ويجسد الفنان صلاح عبد الله شخصية والد سهر الصايغ الذي يتوقع وفاته خلال الحلقات الأولى، وتبدأ في خلافات مع أشقائها بسبب الميراث.

ويشارك في بطولة العمل كل من عمرو عبد الجليل، انتصار، دهب تامر، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة كريم سرور، سيناريو وحوار كريم سرور وهبة الحسيني، إخراج حسن صالح، ويتناول العمل الصراعات العائلية على الميراث.

مسلسل لعدم كفاية الأدلة

ومن جهة أخرى تصور سهر الصايغ المشاهد الأخيرة بمسلسلها لعدم كفاية الأدلة المقرر عرضه خارج سباق رمضان.

تشهد أحداث مسلسل لعدم كفاية الأدلة الذى تقوم ببطولته الفنان سهر الصايغ قصة حب بينها وبين أحمد صفوت، ومن المقرر يتم عرض العمل خارج السباق الرمضاني.

ويتناول مسلسل "لعدم كفاية الأدلة" العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، والتي لم تغلق لعدم كفاية الأدلة.

أبطال مسلسل لعدم كفاية الأدلة

يضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم: سهر الصايغ، محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فوا، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، مروة أنور، ياسر علي ماهر، محمد الصاوي، هلا السعيد، أميرة حافظ، مجدي السباعي، مفيد عاشور، حسن العدل.

