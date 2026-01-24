السبت 24 يناير 2026
محافظ القليوبية يعقد اجتماعا مع نواب البرلمان لمناقشة الخطة الاستثمارية

 عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا وتشاركيًا بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وذلك لمناقشة مقترح توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2026/2027.

استهدف الاجتماع صياغة رؤية متكاملة تضمن إدراج المشروعات ذات الأولوية القصوى والنفع العام، بما يُلبي تطلعات المواطنين ويحقق عدالة التوزيع بين مختلف المدن والأحياء.

جمال القليوبي يطعن على نتيجة انتخابات بني سويف: شهدت مخالفات جسيمة باللجان

انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بالرياح التوفيقي في القليوبية

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لقطاعات الخطة، وفي مقدمتها برامج التنمية الحضارية والريفية، وتطوير قطاع الطرق والنقل، وتحسين البيئة، فضلًا عن برامج الدعم الفني وتدعيم الخدمات المحلية، وأكد المحافظ أن النهج التشاركي في وضع الخطة يضمن أن تكون المشروعات مُعبرة بدقة عن الإحتياجات الفعلية للشارع القليوبي، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات، ورفع كفاءة رصف الشوارع.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أيمن عطية أهمية الدور الحيوي الذي يسهم فيه أعضاء البرلمان في التنسيق المُستمر مع وزارة التخطيط والجهات المعنية، لتعظيم الإستثمارات الموجهة للمحافظة وفتح آفاق تمويلية جديدة تدعم التوسع في إقامة المشروعات الخدمية الكبرى، وقد تم التوافق خلال اللقاء على منح الأولوية لمشروعات رصف الطرق، الإنارة العامة، وتحسين البيئة، مع التنسيق المباشر مع النواب لتوزيع مهمات "الإنترلوك" وأعمدة الإنارة في المناطق الأكثر احتياجًا.

محافظ القليوبية يجتمع مع النواب 

 كما تطرق الاجتماع إلى ملفات حيوية شملت قطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والزراعة، والكهرباء، إلى جانب إستعراض الفرص الإستثمارية الواعدة بالمحافظة، كما ناقش المحافظ سُبل مواجهة التحديات المزمنة كالزيادة السكانية والإزدحام المروري، كاشفًا عن خطة المحافظة لتوفير بدائل عملية لأزمة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق مُجمعة ومُنظمة، مع تفعيل دور المجتمع المدني كشريك أصيل في مسيرة التنمية المُستدامة.

