الزمالك يعلن قيد 5 ناشئين بقائمته الأفريقية قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك قيد خمسة لاعبين ناشئين بالقائمة الأفريقية للفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك يعلن قيد 5 ناشئين بقائمته الأفريقية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

وأوضح عبد الناصر محمد في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أنه تم قيد كل من السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الأفريقية للفريق.

وأضاف مدير الكرة أن هناك مجموعة أخرى من الناشئين الواعدين تتدرب بصفة دورية مع الفريق الأول بالتنسيق مع قطاع الناشئين لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية والاحتكاك بمنظومة الفريق الأول بصفة عامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على إستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

