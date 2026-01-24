السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عيد الشرطة 74، الداخلية تحتفل اليوم بذكرى ملحمة الإسماعيلية بمشاركة أسر الشهداء والمصابين

عيد الشرطة الـ74،
عيد الشرطة الـ74، فيتو
18 حجم الخط

تحتفل وزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، بعيد الشرطة الـ74 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، في مناسبة وطنية تُجسد مسيرة طويلة من التضحية والفداء، وتؤكد استمرار دور الشرطة المصرية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

ومن المقرر أن يشارك في حضور الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات الشرطة وأسر الشهداء والمصابين والمواطنين وكافة طوائف المجتمع المصري.

ذكرى معركة الإسماعيلية.. يوم كتب فيه الأبطال التاريخ

ويأتي الاحتفال متزامنًا مع إحياء ذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، حينما سطر رجال الشرطة واحدة من أنصع صفحات النضال الوطني، بتصديهم ببسالة لقوات الاحتلال البريطاني، رافضين تسليم مبنى المحافظة، في موقف رسّخ معنى الشجاعة والولاء للوطن، وأصبح الخامس والعشرين من يناير رمزًا للصمود والتضحية.

 

احتفالات رسمية وفعاليات وطنية

وتشهد احتفالات عيد الشرطة هذا العام تنظيم عدد من الفعاليات الرسمية والوطنية، التي تعكس تقدير الدولة لتضحيات رجال الأمن، وسط حضور قيادات أمنية وشخصيات عامة، في إطار تأكيد دور الشرطة كشريك أساسي في مسيرة بناء الدولة.

 

مبادرات إنسانية وخدمات للمواطنين

ولا تقتصر مظاهر الاحتفال على الطابع الرسمي فقط، إذ تحرص وزارة الداخلية سنويًّا على إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية، تشمل الإفراج عن عدد من النزلاء ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وتقديم خدمات علاجية مجانية للمواطنين بمستشفيات الشرطة، في رسالة تؤكد أن دور الشرطة يتجاوز حفظ الأمن إلى دعم المجتمع ورعاية المواطنين.

 

الشرطة المصرية.. رسالة أمن وإنسانية

ويظل عيد الشرطة مناسبة لتجديد الثقة بين المواطن ورجال الأمن، ورسالة تقدير لتضحيات مستمرة يقدمها أبناء الشرطة المصرية، الذين يقفون دائمًا في الصفوف الأولى، دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة المواطنين، في مواجهة مختلف التحديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الشرطة وزارة الداخلية معركة الإسماعيلية أكاديمية الشرطة الشرطة المصرية تضحيات رجال الشرطة الخامس والعشرين من يناير الامن العام مبادرات وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في 6 أكتوبر

ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر مخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بالفيوم

حملات لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط 113 ألف مخالفة مرورية وفحص 1262 سائقًا للكشف عن المخدرات

ضبط 12 طن دقيق خلال حملات على الأسواق بالمحافظات

سيولة مرورية في القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية

خرجوا مع أبيهم ولم يعودوا، قصة جريمة كرموز التي هزّت الإسكندرية، قرارات من النيابة، وترقب لأقول الطفل الناجي وشقيقة المتهم

سقوط "دجال السوشيال ميديا" بالإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

ارتفاع كبير في اليوريا والنترات لليوم الثاني، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

قبل مناقشتها بالنواب، التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الكهرباء

اليوم، أولى جلسات دعوى نفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد بـ 240 ألف جنيه لصالح ابنتيه

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا

وثيقة تكشف عن "دور محدود" لواشنطن في ردع كوريا الشمالية

هل الأرز البايت مسرطن؟ أخصائي تغذية يجيب

بمسيرات "شاهد" الإيرانية، روسيا تقصف كييف وخاركيف أكبر مدن أوكرانيا (فيديو)

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية