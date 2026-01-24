عيد الشرطة 74، الداخلية تحتفل اليوم بذكرى ملحمة الإسماعيلية بمشاركة أسر الشهداء والمصابين

18 حجم الخط

تحتفل وزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، بعيد الشرطة الـ74 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، في مناسبة وطنية تُجسد مسيرة طويلة من التضحية والفداء، وتؤكد استمرار دور الشرطة المصرية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

ومن المقرر أن يشارك في حضور الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات الشرطة وأسر الشهداء والمصابين والمواطنين وكافة طوائف المجتمع المصري.

ذكرى معركة الإسماعيلية.. يوم كتب فيه الأبطال التاريخ

ويأتي الاحتفال متزامنًا مع إحياء ذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، حينما سطر رجال الشرطة واحدة من أنصع صفحات النضال الوطني، بتصديهم ببسالة لقوات الاحتلال البريطاني، رافضين تسليم مبنى المحافظة، في موقف رسّخ معنى الشجاعة والولاء للوطن، وأصبح الخامس والعشرين من يناير رمزًا للصمود والتضحية.

احتفالات رسمية وفعاليات وطنية

وتشهد احتفالات عيد الشرطة هذا العام تنظيم عدد من الفعاليات الرسمية والوطنية، التي تعكس تقدير الدولة لتضحيات رجال الأمن، وسط حضور قيادات أمنية وشخصيات عامة، في إطار تأكيد دور الشرطة كشريك أساسي في مسيرة بناء الدولة.

مبادرات إنسانية وخدمات للمواطنين

ولا تقتصر مظاهر الاحتفال على الطابع الرسمي فقط، إذ تحرص وزارة الداخلية سنويًّا على إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية، تشمل الإفراج عن عدد من النزلاء ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وتقديم خدمات علاجية مجانية للمواطنين بمستشفيات الشرطة، في رسالة تؤكد أن دور الشرطة يتجاوز حفظ الأمن إلى دعم المجتمع ورعاية المواطنين.

الشرطة المصرية.. رسالة أمن وإنسانية

ويظل عيد الشرطة مناسبة لتجديد الثقة بين المواطن ورجال الأمن، ورسالة تقدير لتضحيات مستمرة يقدمها أبناء الشرطة المصرية، الذين يقفون دائمًا في الصفوف الأولى، دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة المواطنين، في مواجهة مختلف التحديات.

