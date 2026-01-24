السبت 24 يناير 2026
محافظات

حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بمنطقة الحزام الآمن بالدقهلية

حملة علي الكرب بالدقهلية،
حملة علي الكرب بالدقهلية، فيتو
 تابع اللواء طارق مرزوق،محافظ الدقهلية، الحملة المشتركة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، والتي تنفذها إدارة مرور الدقهلية، بالتعاون مع مباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (التابع لرئاسة مجلس الوزراء)، والمعامل المركزية بوزارة الصحة (قسم معمل المخدرات)، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، وضبط المخالفات المرورية على طريق المطرية/بورسعيد تل ابن سلام بمنطقة الحزام الآمن.

 

حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بمنطقه الحزام الآمن طريق المطرية بورسعيد

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحركة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوِّهم من تعاطي المواد المخدرة، بما يضمن لياقتهم للقيادة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم خلال تنقلاتهم، كما تهدف إلى التفتيش على حالة المركبات، والتحقق من صلاحيتها للسيْر، وسريان رخص القيادة.

 

بفحص المركبات، والتحقق من التزام السائقين بالتعريفة المقررة،

وفي هذا الإطار، شنَّت اللجنة المشكلة حملة ميدانية شملت إجراء تحاليل مفاجئة للكشف عن المخدرات، والتفتيش عن المخالفات المرورية على الطريق المذكور، وأسفرت الحملة عن ضبط الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة بعد إجراء التحاليل اللازمة، كما قام رجال المرور بفحص المركبات، والتحقق من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

