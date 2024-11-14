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محافظات

تسليم 12 جثة لأهالي ضحايا حادث طريق المطرية - بورسعيد (صور)

استلام جثامين ضحايا
استلام جثامين ضحايا حادث طريق المطرية، فيتو

 استلمت أسر المتوفين بحادث طريق "المطرية الجديد - بورسعيد"، صباح اليوم الخميس، 12 جثة من المشرحة بمستشفيات محافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من إجراءات التصريح بالدفن والغُسل والتكفين.

استلام جثامين ضحايا حادث طريق المطرية، فيتو 
استلام جثامين ضحايا حادث طريق المطرية، فيتو 

 ونُقلت مساء أمس 12 جثة لمتوفين بحادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس وسيارة أجرة على طريق "المطرية الجديد - بورسعيد" الـ 3 مستشفيات تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، حيث استقبل مستشفى الزهور 4 جثث، ومستشفى النصر التخصصي 6 جثث، ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد جثتين.

استلام جثامين ضحايا حادث طريق المطرية، فيتو 
استلام جثامين ضحايا حادث طريق المطرية، فيتو 

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتُواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

 

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