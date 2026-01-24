البورصة المصرية بين تقلبات السوق وفرص الاستثمار.. مؤشرات EGX تعكس صراع السيولة وثقة المستثمرين في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.. وتحركات التداول تبرز حالة الترقب بين المتعاملين

18 حجم الخط

البورصة المصرية، تعد البورصة المصرية واحدة من أقدم أسواق المال في المنطقة العربية، وتمثل مرآة حقيقية لأداء الاقتصاد الوطني وحالة النشاط الاستثماري في البلاد وعلى مدار تاريخها الطويل، لعبت دورا محوريا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير التمويل اللازم للشركات، فضلا عن كونها أداة مهمة لقياس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية والمالية للدولة ومع استمرار التحديات العالمية والإقليمية، تظل البورصة المصرية محل اهتمام واسع من المتعاملين والمحللين، خاصة في ظل التحركات المتسارعة لمؤشراتها الرئيسية.

البورصة المصرية - فيتو

مؤشرات البورصة المصرية

كما شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترات الأخيرة حالة من التذبذب النسبي، مدفوعة بتأثيرات متباينة لعوامل داخلية وخارجية، من بينها تغيرات أسعار الفائدة، وحركة رؤوس الأموال الأجنبية، وتقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب التطورات الاقتصادية المحلية ويأتي مؤشر EGX30 في صدارة المؤشرات الأكثر متابعة، نظرا لكونه يعكس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، بينما تحظى مؤشرات EGX70 وEGX100 باهتمام شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، لما تمثله من صورة أشمل لأداء الأسهم المتوسطة والصغيرة.

الاتجاه العام لمؤشرات البورصة

وفي هذا السياق، يرى عدد من خبراء أسواق المال أن الاتجاه العام لمؤشرات البورصة المصرية يميل إلى التحرك العرضي المائل للصعود على المدى المتوسط، مدعومًا بحالة من التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتزايد الاهتمام بالأسهم المقيدة باعتبارها أدوات استثمارية جاذبة مقارنة بالبدائل الأخرى، وأكد الخبراء أن مستويات الأسعار الحالية لا تزال تحمل فرصًا استثمارية جيدة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاستهلاك المحلي، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية.

ثقة المستثمرين ودعم الأداء الإيجابي للمؤشرات الرئيسية

كما أشار محللون إلى أن استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي، ووضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم الأداء الإيجابي للمؤشرات الرئيسية وأضافوا أن أي تراجع مؤقت في السوق قد يمثل فرصة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية، خاصة للأسهم ذات الأساسيات القوية والنتائج المالية الجيدة.

وفيما يتعلق بالتوقعات قصيرة الأجل، توقع خبراء أن يشهد مؤشر EGX30 محاولات لاختبار مستويات مقاومة جديدة، مع ضرورة الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية لتأكيد الاتجاه الصاعد. أما بالنسبة لمؤشر EGX70، فمن المتوقع أن يواصل الأداء المتفوق نسبيا، مدعومًا بزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد، وتحسن أحجام التداول على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

استراتيجيات استثمارية مدروسة

واكدوا على أهمية اتباع استراتيجيات استثمارية مدروسة، تقوم على تنويع المحافظ، وعدم الانسياق وراء التحركات العشوائية قصيرة الأجل، مع التركيز على التحليل الأساسي والفني معا وتبقى البورصة المصرية، رغم التحديات، سوقا واعدة تحمل العديد من الفرص، خاصة للمستثمر طويل الأجل القادر على قراءة المتغيرات واستيعاب طبيعة الدورة الاقتصادية.

البورصة المصرية - فيتو

مرحلة مهمة تتسم بقدر من التماسك النسبي

ومن جانبة قال الدكتور نبيل فرج، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تمر بمرحلة مهمة تتسم بقدر من التماسك النسبي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مؤكدًا أن السوق لا يزال يمتلك مقومات جذب استثمارية قوية على المدى المتوسط والطويل.

تحركات مؤشرات البورصة تعكس حالة من الترقب بين المتعاملين

وأضاف فرج أن تحركات مؤشرات البورصة تعكس حالة من الترقب بين المتعاملين، في ظل متابعة تطورات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن المستويات السعرية الحالية لعدد كبير من الأسهم باتت جاذبة، خاصة للشركات التي تمتلك مراكز مالية قوية وأداء تشغيليا مستقرا.

نطاق عرضي مائل للصعود

وأوضح أن مؤشر EGX30 يتحرك في نطاق عرضي مائل للصعود، مع وجود فرص لاختبار مستويات أعلى حال تحسن السيولة وعودة القوى الشرائية تدريجيا، لافتا إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تواصل جذب اهتمام المستثمرين الأفراد، وهو ما ينعكس على الأداء الإيجابي لمؤشري EGX70 وEGX100.

عدم الانسياق وراء المضاربات العشوائية

وشدد خبير أسواق المال على أهمية عدم الانسياق وراء المضاربات العشوائية، وضرورة الاعتماد على الرؤية الاستثمارية الواضحة، وتنويع المحافظ، والتركيز على الأسهم ذات الأساسيات القوية، مؤكدًا أن البورصة المصرية لا تزال تمثل أحد أهم أدوات الاستثمار القادرة على تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.



مؤشرات التحليل الفنى - فيتو

مؤشرات قطاعات البورصة المصرية

كما ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.7%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.9%، 8.2%، 8.1%، على الترتيب، وزاد قطاعا مواد البناء، والعقارات بنسبة 6.5%.

وقفز قطاعا البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.2%، 6.1%، على الترتيب، ونما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.4%، كما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.8%، 4.1%، على التوالي، ثم قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 3.2%، 2.8%، 2.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، 1.6%، على الترتيب.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 46462.32 نقطة، خلال ثالث أسبوع في عام 2026، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 12784.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 17317.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.73% ليغلق عند مستوى 55901.72 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 20063.17 نقطة.

مؤشرات - فيتو

رأس المال السوقي للبورصة المصرية

الجدير بالذكر ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 180.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 3.153 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6.1%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.658 تريليون جنيه إلى 1.778 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 688.7 مليار جنيه إلى 732.4 مليار جنيه بنسبة نمو 6.3%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.