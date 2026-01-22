الخميس 22 يناير 2026
نائب رئيس جامعة عين شمس يختتم جولاته الميدانية لتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
اختتم  الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولاته الميدانية لتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكلية الآثار، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية، وضمان توفير بيئة آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء مناسبة.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة نوال جابر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال جولته داخل لجان الامتحانات، اطمأن نائب رئيس الجامعة على الالتزام الكامل بضوابط أداء الامتحانات، وتطبيق الإجراءات المنظمة التي تكفل تحقيق الانضباط داخل اللجان، إلى جانب تهيئة المناخ الملائم للطلاب، وتوفير سبل الراحة والأمان والدعم اللازم لهم، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم الأكاديمي.

كما حرص الدكتور رامي ماهر غالي على الاستماع إلى آراء وتعليقات عدد من الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحانات ومدى مناسبتها للمقررات الدراسية، وظروف انعقاد الامتحانات، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع الطلاب للوقوف على أي ملاحظات والعمل على تلافيها. وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية وانتظامها، في ضوء ما اتخذته الجامعة من إجراءات تنظيمية صارمة، والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المعلنة.

وأكد نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مشددًا على ضرورة مراعاة التنوع في الأسئلة بما يخدم مصلحة الطلاب ويعكس المستوى الحقيقي لتحصيلهم العلمي.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور رامي ماهر غالي على حرص جامعة عين شمس على تقديم الدعم الكامل لطلاب الدمج والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير كافة التيسيرات اللازمة داخل اللجان، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويوفر بيئة امتحانية عادلة ومناسبة للجميع.

وثمّن نائب رئيس الجامعة الجهود المبذولة من عمداء الكليات والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والإدارات المعنية، في الإشراف والمتابعة الدقيقة لسير الامتحانات، مؤكدًا أن هذا التعاون هو أحد أهم عوامل نجاح العملية الامتحانية وانتظامها.

وفي ختام جولته، أكد الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي على ضرورة الإسراع في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، في إطار حرص جامعة عين شمس على انتظام العملية التعليمية.

