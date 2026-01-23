الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

اليوسفي يبدأ من 7 جنيهات، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في المنيا اليوم
شهدت أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 حالة من الاستقرار داخل الأسواق مع توافر المعروض من الأصناف الشتوية بمختلف مراكز المحافظة.

أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026


وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي في أسواق المنيا اليوم ما بين 5 و10 جنيهات بينما تراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 6 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو اليوسفي في المنيا اليوم ما بين 7 و10 جنيهات حسب الجودة وحجم الثمار.

أسعار الفاكهة في المنيا اليوم

وتراوح سعر كيلو التفاح البلدي في أسواق المنيا اليوم ما بين 21 و25 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد ما بين 35 و45 جنيها.

وسجل سعر كيلو الموز البلدي في المنيا اليوم ما بين 10 و17 جنيها في حين تراوح سعر كيلو الموز المستورد ما بين 25 و30 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة في الأسواق ما بين 8 و12 جنيها بينما سجل سعر كيلو الرمان ما بين 12 و18 جنيها.

سعر الفاكهة في المنيا


ويختلف سعر الفاكهة في المنيا من سوق إلى آخر وفقا لجودة المنتج ومكان البيع وتكلفة النقل مع استمرار الإقبال المتوسط من المواطنين.

 متابعة أسعار الفاكهة


ويحرص أهالي المنيا على متابعة أسعار الفاكهة بشكل يومي لكونها من الأغذية التي لا غنى عنها على المائدة.

