بيطرى الشرقية: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

حملة تحصين الماشية
 انطلقت اليوم السبت بمحافظة الشرقية، 180 لجنة طبية بيطرية وقائية، بالإضافة إلى 17 لجنة للمتابعة وتذليل العقبات التى قد تعترض نجاح الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية برئاسة الدكتور محمد السيد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

بيطري الشرقية يضبط 14 طن لحوم بدون فواتير

وأوضح الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية لعام ٢٠٢٦م، بداية من اليوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية   والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ١٨٠ لجنة طبية وقائية  لجان ثابتة ومتحركة.

وقال إن الحملة مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان وأهمية الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات، بالإضافة إلى ١٧ لجنة  للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة. 

الحملة تنتقل من بيت إلى بيت 

 وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية أطباء وإداريين وعمال والآلات والأدوات، وذلك فى إطار خطة العمل للحملة ودور كل الإدارات الفنية والإدارية، لافتا إلى أن لجان التحصين تقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

بيطرى الشرقية: الانتهاء من فحص 5579 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

 بدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

محافظة الشرقية الدكتور محمد السيد بشار 180لجنة طبية وقائية بيطرى الشرقية تحصين الماشية الحمي القلاعية 17 لجنة متابعة

