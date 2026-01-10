بيطرى الشرقية: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

18 حجم الخط

انطلقت اليوم السبت بمحافظة الشرقية، 180 لجنة طبية بيطرية وقائية، بالإضافة إلى 17 لجنة للمتابعة وتذليل العقبات التى قد تعترض نجاح الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية برئاسة الدكتور محمد السيد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية لعام ٢٠٢٦م، بداية من اليوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ١٨٠ لجنة طبية وقائية لجان ثابتة ومتحركة.

وقال إن الحملة مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان وأهمية الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات، بالإضافة إلى ١٧ لجنة للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

الحملة تنتقل من بيت إلى بيت

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية أطباء وإداريين وعمال والآلات والأدوات، وذلك فى إطار خطة العمل للحملة ودور كل الإدارات الفنية والإدارية، لافتا إلى أن لجان التحصين تقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

بدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.