بيطري الشرقية: ضبط 36,5 طن دواجن فاسدة في بلبيس

اكد الدكتور محمد السيد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت من خلال أطباء قسم الصحة العامة بشن حملة تفتيشية مكبرة بمدينة بلبيس بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية.

واشار الى ان المديرية بها لجان متابعة للشارع الشرقاوى لضبط مثل هذه المخالفات لحماية المواطنين من مثل هذه الأغذية الفاسدة والتى قد تضر بالمواطنين ضررا بالغا بالإضافة إلى لجان التفتيش المتنقلة فى كل مكان بالمحافظة.

صبط دجاج مجمد غير صالح

وهو ما أسفرت عنه الحملة وهو تحرير محضر مخالفة وضبط 36,5 طن دواجن مجمدة ومصنعاتها بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الشوادر

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد شدد على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية بضرورة العمل على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

احكام الرقابة على الأسواق

وشدد المهندس محافظ الشرقية على تواصل الإستمرار فى تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضة للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

