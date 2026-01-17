السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطري الشرقية: ضبط 36,5 طن دواجن فاسدة في بلبيس

اكد الدكتور محمد
اكد الدكتور محمد السيد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة
18 حجم الخط

اكد الدكتور محمد السيد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت من خلال أطباء قسم الصحة العامة بشن حملة تفتيشية مكبرة بمدينة بلبيس بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية

واشار الى  ان المديرية بها لجان متابعة للشارع الشرقاوى لضبط مثل هذه المخالفات لحماية المواطنين من مثل هذه الأغذية الفاسدة والتى قد تضر بالمواطنين ضررا بالغا بالإضافة إلى لجان التفتيش المتنقلة فى كل مكان بالمحافظة.  

بيطرى الشرقية: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

صبط دجاج مجمد غير صالح 

 وهو ما أسفرت عنه الحملة وهو تحرير محضر مخالفة وضبط 36,5 طن دواجن مجمدة ومصنعاتها بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الشوادر 

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  قد شدد على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية بضرورة العمل على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

بيطري الشرقية يضبط 14 طن لحوم بدون فواتير

احكام الرقابة على الأسواق 

وشدد المهندس  محافظ الشرقية على تواصل الإستمرار فى تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضة للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرقابة التموينيه مباحث التموين الطب البيطري لحوم دجاج مجمدة محافظة الشرقية الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري

مواد متعلقة

بيطرى الشرقية: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

بيطري الشرقية يضبط 14 طن لحوم بدون فواتير

بيطرى الشرقية: الانتهاء من فحص 5579 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية: تحصين 143 ألف طائر ضد الأنفلونزا والأمراض الوبائية
ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

رسالة قوية من السيسي لترامب

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

المزيد
الجريدة الرسمية