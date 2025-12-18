الخميس 18 ديسمبر 2025
بيطرى الشرقية: الانتهاء من فحص 5579 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

انتهت فرق الفحص الطبي بمديرية الطب البيطرى فى محافظة الشرقية، من فحص 3046  رأس ماشية ضد مرض البروسيلا المشترك  مع الانسان، بالإضافة إلى 2533 رأس ماشية ضد السل البقرى خلال شهر نوفمبر الماضى.

بيطري الشرقية: تحصين 143 ألف طائر ضد الأنفلونزا والأمراض الوبائية

 الدكتور محمد السيد بشار

وأشار الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر نوفمبر الماضى بإجراء الفحص لـ3046 رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (2533) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وذلك بفرق  متحركة  بانحاء المحافظة بالإضافة الى الفرق الثابتة بالقرى والمراكز.

الدكتور حامد موسى الأقنص

وأكد الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للطب البيطري، أن الشرقية نظرا لوجود ثروتها الحيوانية الكبيرة يتم اطلاق حملات ولجان لفحص الحيوانات التى تعانى من السل البقرى ومرض البروسيلا بجانب المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية  الذى يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

بيطري الشرقية يجري المسح التناسلي والتلقيح لـ6937 رأس ماشية

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

بدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية للحفاظ على صحة المواطنين.

