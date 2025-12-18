بيطرى الشرقية: الانتهاء من فحص 5579 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

18 حجم الخط

انتهت فرق الفحص الطبي بمديرية الطب البيطرى فى محافظة الشرقية، من فحص 3046 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا المشترك مع الانسان، بالإضافة إلى 2533 رأس ماشية ضد السل البقرى خلال شهر نوفمبر الماضى.

الدكتور محمد السيد بشار

وأشار الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر نوفمبر الماضى بإجراء الفحص لـ3046 رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (2533) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وذلك بفرق متحركة بانحاء المحافظة بالإضافة الى الفرق الثابتة بالقرى والمراكز.

الدكتور حامد موسى الأقنص

وأكد الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للطب البيطري، أن الشرقية نظرا لوجود ثروتها الحيوانية الكبيرة يتم اطلاق حملات ولجان لفحص الحيوانات التى تعانى من السل البقرى ومرض البروسيلا بجانب المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية الذى يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

بدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية للحفاظ على صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.