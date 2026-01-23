18 حجم الخط

كشفت المعاينة الأولية لواقعة العثور على جثث ربة منزل وأبنائها الأربعة داخل مسكنهم بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، أن عطلًا بسخان المياه كان السبب وراء تسريب الغاز داخل الحمام أثناء استحمام الأم، ما أدى إلى اختناقها، ثم امتداد الغاز لباقي الشقة ووفاة الأطفال أثناء نومهم.

عطل بالسخان السبب.. تفاصيل وفاة أم وأطفالها الأربعة اختناقًا بالغاز في قليوب

وشهدت المنطقة، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع الأم وأطفالها الأربعة نتيجة تسريب الغاز داخل المسكن وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد السعيد مطاوع نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، قد تلقوا إخطارًا من العميد عمرو سالم مأمور مركز شرطة قليوب، والعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، والمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بتسريب غاز داخل منزل بمنطقة أم بيومي ووجود وفيات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إلى مكان الحادث، وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء مدعمة بـ 5 سيارات إسعاف. وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الأم وأبنائها الأربعة نتيجة تسريب غاز المنبعث داخل المنزل، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثث عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.