والدهم مسافر والأم ماتت داخل الحمام، عم ضحايا الغاز في قليوب يكتشف الفاجعة بعد كسر الباب

كشفت أقوال شهود عيان وجيران الأسرة في واقعة وفاة أم وأطفالها الأربعة نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة ومؤلمة حول الحادث.

العم يكتشف الفاجعة بعد كسر الباب.. تفاصيل جديدة في وفاة أم و4 من أبنائها بقليوب



وأوضح شهود العيان بمركز قليوب أن الأم كانت داخل الحمام وقت وقوع الحادث، حيث حدث تسرب للغاز أدى إلى اختناقها ووفاتها، فيما توفي الأطفال الأربعة داخل غرف نومهم أثناء نومهم نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل الشقة.

الأب يعمل سائق ومسافر تفاصيل أخري في وفاة أسرة بقليوب



وأشاروا إلى أن الأب، الذي يعمل سائقًا، كان متواجدًا خارج المنزل في محافظة الإسكندرية لأداء عمله، ولم يكن حاضرًا وقت وقوع الحادث.



وأضاف الجيران أن الأسرة كانت تقيم داخل منزل عائلة واحد مع أعمام الأطفال، وأنه مع تأخر الأم والأطفال عن الرد، ظل أحد أفراد الأسرة يطرق على باب الشقة دون استجابة، ما اضطر العم إلى كسر الباب، ليفاجأ بوجود الجثامين داخل الشقة في مشهد مفجع.

3سيارات لنقل ضحايا حادث اسرة بقليوب



وفي وقت سابق، دفعت هيئة الإسعاف بفرع القليوبية بـ 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الأم وأطفالها إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

كما انتقل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات تسرب الغاز.

وجاءت أسماء المتوفين شيماء صادق (31 عامًا)، محمد إبراهيم عبد الرحمن، مصطفى إبراهيم عبد الرحمن، أحمد إبراهيم عبد الرحمن مسك إبراهيم عبد الرحمن ولا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة.

