أستاذة بالقومي للبحوث توضح ضوابط تغذية الأم المرضعة وصيامها في رمضان (فيديو)

في شهر رمضان المبارك، تتسائل العديد من الأمهات المرضعات عن إمكانية الصيام وتأثيره على الرضاعة الطبيعية وصحة الطفل، وفي هذا السياق، توضح الدكتورة رانيا نبيل صبري، أستاذ صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن قرار صيام الأم المرضعة يعتمد على عمر الطفل، ومدى قدرة الأم على تحمل الصيام دون أن يؤثر ذلك على كمية الحليب أو صحتها العامة.

متى يُنصح بعدم صيام المرضعة؟



وتشير الدكتورة رانيا إلى أن الأشهر الأربعة الأولى بعد الولادة هي الفترة الأكثر أهمية في الرضاعة الطبيعية، حيث يعتمد الطفل خلالها بشكل كامل على حليب الأم كمصدر أساسي للتغذية، موضحة أن الصيام قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الأم لإنتاج الحليب بكميات كافية، وإجهاد بدني وضعف عام نتيجة فقدان السوائل والطاقة خلال ساعات الصيام الطويلة، لذلك، تُنصح الأمهات بعدم الصيام خلال أول أربعة أشهر من عمر الرضيع، خاصة إذا لاحظن نقصًا في كمية الحليب أو شعورهن بالإرهاق والتعب الشديد.

متى يمكن للأم المرضعة الصيام؟



وأوضحت الدكتورة رانيا أنه بعد الأربعة أشهر الأولى، يمكن للأم المرضعة التفكير في الصيام إذا بدأ الطفل في تناول الأطعمة الصلبة بشكل تدريجي إلى جانب الرضاعة الطبيعية، مضيفة أنه بمجرد أن يبدأ الطفل بتناول الطعام التكميلي، مثل الخضروات المهروسة أو الفواكه أو الحبوب، تقل اعتماديته المطلقة على الحليب، مما يمنح الأم مرونة أكبر للصيام دون التأثير الكبير على تغذيته.



ومع ذلك، يجب على الأم أن تتابع كمية الحليب التي يفرزها جسمها بعد بدء الصيام، وفي حال لاحظت نقصًا في إدرار الحليب أو شعور الطفل بالجوع المتكرر، يفضل كسر الصيام والتأكد من حصولها على تغذية كافية.



وأكدت الدكتورة رانيا أن القرار النهائي يعود إلى قدرة الأم على الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن خلال فترة الإفطار والسحور، لضمان استمرار إدرار الحليب بشكل كافٍ.

التغذية السليمة للأم المرضعة خلال الصيام



وشددت الدكتورة رانيا على أن تغذية الأم المرضعة يجب أن تكون متنوعة ومتوازنة، لضمان إنتاج كميات كافية من الحليب وتعويض الفقد خلال ساعات الصيام.

الأطعمة التي تساعد على زيادة إدرار الحليب

وتوضح الدكتورة رانيا أن هناك بعض الأطعمة التي تعزز إدرار الحليب وتساعد في الحفاظ على صحة الأم، ومنها الخضروات الورقية: مثل الجرجير، البقدونس، السبانخ، حيث تحتوي على عناصر غذائية تساهم في زيادة إنتاج الحليب، والتمرالذي يعد مصدر غني بالطاقة والفيتامينات، ويعتبر من أفضل الأطعمة التي تساعد على زيادة إدرار الحليب، والحلاوة الطحينية والأطعمة الغنية بالسمسم مثل الطحينة والمكسرات، حيث تعد مفيدة جدًا لزيادة الحليب، ولكن يجب تناولها باعتدال لتجنب زيادة الوزن، والبروتينات: سواء كانت حيوانية (مثل اللحوم، الدجاج، البيض، الأسماك، ومنتجات الألبان) أو نباتية (مثل العدس، الفول، الحمص)، إذ تلعب دورًا هامًا في تعزيز إنتاج الحليب.



تجنب الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على الرضاعة

وحذرت الدكتورة رانيا من بعض الأطعمة التي قد تؤثر على الرضيع أو تسبب اضطرابات هضمية لديه، ومنها المشروبات الغنية بالكافيين (الشاي، القهوة، المشروبات الغازية)، لأنها قد تسبب الأرق والتهيج للطفل، والأطعمة الحارة والمقلية، لأنها قد تؤدي إلى الغازات والمغص عند الرضيع، والعصائر المعلبة والمياه الغازية، حيث تحتوي على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة التي قد تسبب اضطرابات هضمية للطفل.



أهمية السوائل للأم المرضعة



وأكدت الدكتورة رانيا على ضرورة شرب كميات كافية من السوائل لتعويض فقدان الماء خلال ساعات الصيام، حيث تلعب السوائل دورًا حيويًا في الحفاظ على إنتاج الحليب، ناصحة بشرب كوبين من الماء قبل كل رضعة لضمان الترطيب الكافي، وتناول ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا، وشرب كوبين من الحليب يوميًا لتزويد الجسم بالكالسيوم الضروري للأم والطفل، وتناول العصائر الطبيعية الطازجة بدلًا من العصائر المعلبة، لضمان الحصول على الفيتامينات والمعادن بدون إضافات ضارة.



نصائح عامة لصيام الأم المرضعة بأمان



ولضمان صيام صحي دون التأثير على الرضاعة، أوصت الدكتورة رانيا باتباع النصائح التالية:

تناول وجبة سحور متكاملة تحتوي على بروتينات، نشويات معقدة، وخضروات، لضمان استمرار الطاقة طوال اليوم.

تقسيم الوجبات بعد الإفطار بحيث تتناول الأم وجبات صغيرة متعددة، بدلًا من وجبة واحدة ثقيلة.

مراقبة إنتاج الحليب، وإذا لاحظت أي نقص أو شعور الطفل بالجوع المتكرر، يجب كسر الصيام فورًا.

الراحة الجسدية وتجنب المجهود الزائد للحفاظ على الطاقة.

استشارة الطبيب قبل الصيام، خاصة إذا كانت الأم تعاني من أنيميا أو ضعف عام أو أي مشكلة صحية.



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