أزهر الشرقية يحصل على المركز الأول عربيًا في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

حقق طلاب المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية إنجازًا عربيًا جديدًا بحصولهم على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، في إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر الشريف وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

إعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية

وتقدم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بخالص التهنئة إلى المنطقة الأزهرية بالشرقية وطلابها المتميزين، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس حرص الأزهر الشريف على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وإعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري، وفق رؤية علمية حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

الجنيدي: هذا الإنجاز جاء ثمرة تخطيط علمي مدروس

ومن جانبه، أعرب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا التفوق العربي المشرف، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تخطيط علمي مدروس، ومتابعة جادة، ودعم متواصل للمواهب الطلابية، إلى جانب غرس روح الطموح والعزيمة في نفوس الطلاب.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية بالجهود المتميزة لكل من معهد بنين فؤاد خميس النموذجي ومعهد العاشر النموذجي، مثمنًا الأداء المشرف للطالبين محمد أيمن محمد عبد الله وأحمد أيمن محمد عبد الله، لما قدماه من نموذج يُحتذى به في التميز والابتكار، ونجاحهما في رفع اسم الأزهر الشريف عاليًا في المحافل العربية والدولية.

استمرار دعمها للأنشطة العلمية والتكنولوجية ورعاية الموهوبين

وأكدت المنطقة الأزهرية بالشرقية استمرار دعمها للأنشطة العلمية والتكنولوجية، ورعاية الموهوبين، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا في مختلف مجالات المعرفة الحديثة.

