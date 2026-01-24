السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أزهر الشرقية يحصل على المركز الأول عربيًا في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو
18 حجم الخط

حقق طلاب المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية إنجازًا عربيًا جديدًا بحصولهم على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، في إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر الشريف وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحديثة. 

كل ما يهم أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية ترم أول 2026

إعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية 
وتقدم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بخالص التهنئة إلى المنطقة الأزهرية بالشرقية وطلابها المتميزين، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس حرص الأزهر الشريف على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وإعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري، وفق رؤية علمية حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

الجنيدي: هذا الإنجاز جاء ثمرة تخطيط علمي مدروس

ومن جانبه، أعرب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا التفوق العربي المشرف، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تخطيط علمي مدروس، ومتابعة جادة، ودعم متواصل للمواهب الطلابية، إلى جانب غرس روح الطموح والعزيمة في نفوس الطلاب.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية بالجهود المتميزة لكل من معهد بنين فؤاد خميس النموذجي ومعهد العاشر النموذجي، مثمنًا الأداء المشرف للطالبين محمد أيمن محمد عبد الله وأحمد أيمن محمد عبد الله، لما قدماه من نموذج يُحتذى به في التميز والابتكار، ونجاحهما في رفع اسم الأزهر الشريف عاليًا في المحافل العربية والدولية.

استمرار دعمها للأنشطة العلمية والتكنولوجية ورعاية الموهوبين

وأكدت المنطقة الأزهرية بالشرقية استمرار دعمها للأنشطة العلمية والتكنولوجية، ورعاية الموهوبين، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا في مختلف مجالات المعرفة الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازهر الشرقية منطقة الشرقية الازهرية الأزهر الشريف الدكتور السيد الجنيدي مسابقة الاسبوع العربي للبرمجة اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة

لليوم الثالث، زحام شديد وإقبال كثيف على معرض الكتاب

اليورو يحافظ على استقراره في 5 بنوك بتعاملات اليوم

لليوم الثاني، روسيا تحاول السيطرة على حريق اندلع في مستودع نفط جراء مسيرة أوكرانية

إصابة شخصين في حادث تصادم بالبدرشين

استدرجها بحجة اللعب مع القطط، حبس عاطل بتهمة هتك عرض طفلة داخل شقته بالزيتون

استراتيجية البنتاجون 2026 تثير الجدل.. واشنطن تركز على النصف الغربي من الكرة الأرضية.. تراجع الدور الأمريكي في آسيا.. وتهديدات مباشرة لإيران

عميد قصر العيني: العلاج حق أصيل لكل مواطن مصري تكفله الدولة
ads

الأكثر قراءة

إيداع رمضان صبحي قفص الاتهام قبل بدء جلسة الاستئناف على حبسه في قضية التزوير

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

حزب المستقلين الجدد: السردية الوطنية لخفض الدين خطوة على الطريق الصحيح

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أول رد فعل من وزير العمل على واقعة الفيديو المتداول بكفر الشيخ

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية