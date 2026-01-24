السبت 24 يناير 2026
اقتصاد

اليورو يحافظ على استقراره في 5 بنوك بتعاملات اليوم

سعر اليورو، حافظ  سعر اليورو أمام  الجنيه  على استقراره بالبنك المركزي المصري، خلال حركة تعاملات اليوم السبت 24 يناير 2026.

 وتستعرض "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

سعر اليورو في البنك المركزي 

  • 55.09 جنيه للشراء.
  • 55.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

  • 54.97 جنيه للشراء.
  • 55.30 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

  • 54.97 جنيه للشراء.
  • 55.30 جنيها للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 55.26 جنيه للشراء.
  • 55.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 54.97 جنيه للشراء.
  • 55.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

  • 55.26 جنيه للشراء.
  • 55.21 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).  

 

وتستخدم مؤسسات  الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد.

أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

