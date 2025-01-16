منطقة الشرقية الأزهرية تعلن مواعيد تصفيات مسابقة نحلة للتهجي

أعلنت الإدارة المركزية لـ منطقة الشرقية الأزهرية، مواعيد إجراء تصفيات مسابقة نحلة الأزهر الشريف للتهجى على مستوى المنطقة في الفترة من ٢٠٢٥/١/٢٦ وحتى ٢٠٢٥/١/٢٩.

رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن منطقة الشرقية الأزهرية، إن تصفيات الصف الأول والثانى بمرحلة رياض الأطفال تجرى الأحد الموافق ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥م، وبعده الصف الأول والثاني والثالث الابتدائى، الاثنين الموافق ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥م، ثم الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الثلاثاء ٢٨ / ١ / ٢٠٢٥م.

المرحلة الإعدادية

وحول المرحلة الإعدادية أكد عطية أن تصفيات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي تجرى الأربعاء الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٥م يتبعه الصف الأول والثاني والثالث الثانوي بجانب طلاب المعاهد الخاصة، لتحديد المركز الأول والثاني، الخميس الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٢٥م.

تنمية مهارات طلاب الأزهر

وقال: تهدف المسابقة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح المنافسة بينهم في مجال اللغة الإنجليزية. تطوير قدرات طلاب المعاهد الأزهرية.

تطوير قدرات الطلاب

كما تعد المسابقة جزءًا من جهود الأزهر الشريف في تطوير قدرات طلاب المعاهد الأزهرية بمنطقة الشرقية الأزهرية، حيث أن المسابقة تُجرى في موسمها الثاني للعام الدراسي 2024/2025 تحت إشراف توجيه اللغة الإنجليزية.

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