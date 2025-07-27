قصص من نور، أوائل الأزهر بالشرقية يكشفون سر تفوقهم رغم التحديات (فيديو وصور)

رسم طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية لوحةً من التميز والإنجاز في عام 2025، بعدما تصدروا قوائم أوائل الجمهورية في مختلف الأقسام، ليجددوا ريادة المحافظة في التعليم الأزهري، ويروون تفاصيل مؤثرة عن مشوارهم نحو القمة، مدفوعين بالإيمان والاجتهاد ودعم أسرهم.

اتفقت أحلامهم في خدمة المجتمع والالتحاق بكليات القمة

سبعة طلاب من محافظة الشرقية، حفروا أسماءهم في سجل الشرف الأزهري، واختلفت ظروفهم وتفاصيل حياتهم، لكن اتفقت أحلامهم في خدمة المجتمع والالتحاق بكليات القمة، وعلى رأسها، الطب البشري، وطب الأسنان، والدعوة الإسلامية، واللغات والترجمة.

كيف صنع أوائل الأزهر بالشرقية مجدهم بالإيمان والإرادة؟، فيتو

محمد رضا.. كفيف أنشاص الذي أبهر الجميع

في قرية أنشاص الرمل، خيمت مشاعر الفخر والدهشة، بعدما جاء الطالب محمد رضا الشحات سليمان محمد، الكفيف، في المركز الثالث على مستوى الجمهورية (القسم الأدبي – ذوو البصيرة)، بنسبة نجاح 92.5%.

قصص من نور.. كيف صنع أوائل الأزهر بالشرقية مجدهم بالإيمان والإرادة؟، فيتو

يقول محمد: "فوجئت عندما أخبرني جاري، لم أصدق نفسي وسجدت لله شكرًا وبكيت.. اللحظة دي مش هنسـاها طول عمري".

ينتمي محمد لأسرة بسيطة؛ والده نجار موبيليا، ووالدته ربة منزل، وقد حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن مبكرة، وكانت شقيقته الصغرى سنده الحقيقي، ترافقه في الدروس، وتساعده على التنقل والفهم.

وأضاف بحلم كبير: "أتمنى مقابلة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.. هو قدوتي ومصدر إلهامي".

محمد عطية.. حافظ القرآن ونجل ناظر المحطة

من قرية أبو نجاح بمركز الزقازيق، جاء الطالب محمد عطية حمدي محمد بهنسي، ليحصد المركز الثالث مكرر (القسم العلمي) بنسبة 99.54%.

قصص من نور.. كيف صنع أوائل الأزهر بالشرقية مجدهم بالإيمان والإرادة؟، فيتو

يقول والده، ناظر محطة السكك الحديدية: "محمد كان بيذاكر من غير تحديد ساعات.. حافظ للقرآن وبار بوالديه، وعمره ما خيّب ظننا فيه".

محمد، الذي ينتمي لعائلة يسبق فيها أشقاؤه إلى كليات الطب، يحلم بالسير على خطاهم، ويؤكد: "أسعدت أسرتي المتواضعة.. وأتمنى مقابلة الرئيس السيسي وفضيلة الإمام الأكبر".

قصص من نور.. كيف صنع أوائل الأزهر بالشرقية مجدهم بالإيمان والإرادة؟، فيتو

جنا.. تفوقت في صمت

الطالبة جنا محمود حسني من معهد فتيات الشيخ إبراهيم عطية بـ"النخاس"، حصدت المركز السادس مكرر علمي بنسبة 99.38%، ورغم فرحة الإنجاز، قررت عائلتها إلغاء مظاهر الاحتفال حدادًا على وفاة أحد الجيران، في مشهد يعكس القيم التي تربت عليها.

يقول والدها: "فرحتنا كبيرة، لكن احترامنا لجيراننا أولى.. نشكر كل من شاركنا الفرحة".

واضاف: جنا لم تحسم بعد قرارها بشأن الكلية، لكنها أمام عدة اختيارات متميزة.

قصص من نور.. كيف صنع أوائل الأزهر بالشرقية مجدهم بالإيمان والإرادة؟، فيتو

فاطمة.. سجدت شكرًا بعد الصلاة

من مدينة العاشر من رمضان، حصلت فاطمة السيد محمد شوقي، من معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي، على المركز الخامس مكرر أدبي بنسبة 98%.

تقول فاطمة: "كنت باصلي السُّنَّة بعد الظهر لما عرفت النتيجة.. أجمل مفاجأة في حياتي".

تحلم فاطمة بالالتحاق بـ"كلية اللغات والترجمة"، وتعتبر أن فضل نجاحها يعود لأسرتها ومعلميها.

قصص من نور.. كيف صنع أوائل الأزهر بالشرقية مجدهم بالإيمان والإرادة؟، فيتو

محمد عبد النبي.. الطبيب القادم من المجفف

الطالب محمد عبد النبي أحمد محمد يوسف، من معهد المجفف بمركز ديرب نجم، حصل على المركز السادس علمي، بنسبة 99.38%، ويطمح للالتحاق بكلية طب الأسنان.

يقول محمد: "كنت بذاكر 4 ساعات بس يوميًا، ومعتمد على حفظي للقرآن الكريم اللي ختمته في ابتدائي.. وبدون دروس خصوصية كتير".

ينتمي محمد لعائلة أزهرية، فوالده موجه بالأزهر ووالدته معلمة، وأختاه طبيبتان، ويحلم باستكمال الدراسات العليا في مجال طب الأسنان.

قصص من نور.. كيف صنع أوائل الأزهر بالشرقية مجدهم بالإيمان والإرادة؟، فيتو

أحلامهم واحدة.. وأسباب تفوقهم تتشابه

ورغم اختلاف قصصهم، اتفق جميع الأوائل على عدة عوامل مشتركة كانت سر تفوقهم حفظ القرآن الكريم وتنظيم الوقت والمذاكرة بتركيز والدعم الأسري الكبير والالتزام الديني والأخلاق والاستفادة من الدروس والمجموعات.

قصص من نور.. كيف صنع أوائل الأزهر بالشرقية مجدهم بالإيمان والإرادة؟، فيتو

كما اتفق غالبيتهم على الحلم بخدمة المجتمع والفقراء، والارتقاء بالوطن في مجالات الطب والدعوة والتعليم.

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