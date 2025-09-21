بالعمة والقفطان، انتظام طلاب المعاهد الأزهرية في الصفوف الدراسية بالشرقية (صور)

شهد معهد الشيخ طه البنا الابتدائي بالحجازية مركز الحسينية، محافظة الشرقية انتظامًا كاملًا للطلاب بالزي الأزهري منذ أولى ساعات اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وسط أجواء من الانضباط والالتزام.

جميع المعاهد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب

وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، في وقت سابق، أن جميع المعاهد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، شملت تجهيز الفصول، توزيع الجداول الدراسية، وتوفير الكتب منذ اليوم الأول، لضمان انطلاقة تعليمية جادة ومنظمة.

تكثيف جهود المتابعة للحضور والانضباط في الفترتين الصباحية والمسائية

وأشار الجنيدي إلى تكثيف جهود المتابعة للحضور والانضباط في الفترتين الصباحية والمسائية، مع الالتزام بالإجراءات التربوية والصحية لضمان بيئة تعليمية آمنة.

رصد أي ملاحظات وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة

كما تجوب فرق المتابعة المعاهد الأزهرية بالشرقية على مدار اليوم لرصد أي ملاحظات وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، مؤكدًا أن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول يعكس حرص المعاهد على تحقيق أعلى استفادة تعليمية للطلاب.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للمعلمين على التزامهم ولأولياء الأمور على تعاونهم، مؤكدًا أن الشراكة بين الأسرة والمعهد هي حجر الأساس لنجاح العملية التعليمية.

