عميد قصر العيني: العلاج حق أصيل لكل مواطن مصري تكفله الدولة

أكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن تقديم الرعاية الطبية العاجلة هو واجب أصيل وأساس راسخ في رسالة قصر العيني للمواطنين.

تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بمستشفيات القصر العيني

وأوضح عميد الكلية أن العلاج حق أصيل لكل مواطن مصري، تكفله الدولة، وتلتزم مستشفيات قصر العيني بتقديمه دون تفرقة أو استثناء، مشددًا على أن العمل داخل الطوارئ يتم وفق منظومة مؤسسية لا تتأثر بأسماء أو صفات، وإنما تنطلق من احتياجات المريض الصحية فقط.

وأكد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة القاهرة، أن مستشفيات الجامعة تعمل وفق سياسة واضحة ومنهج ثابت يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وحسن إدارة الحالات الحرجة، وتقديم الخدمة الطبية بوصفها مسؤولية وطنية تلتزم بها المنظومة الطبية في جميع الأوقات.

عمل فرق الطوارئ بمستشفيات قصر العيني

وأكد الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ بقصر العيني، أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة وفق منظومة دقيقة تعتمد على الجاهزية المستمرة، وسرعة اتخاذ القرار، والتكامل بين الأطقم الطبية والتمريضية علي أكمل وجه بما يضمن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة وفق أعلى المعايير المهنية العالمية.

وأكدت مستشفيات قصر العيني أن طوارئ قصر العيني ستظل ملاذًا آمنًا لكل مواطن، تؤدي رسالتها الطبية والإنسانية بوصفها التزامًا ثابتًا وحقًا لا يقبل التأجيل.

