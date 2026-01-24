السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عميد قصر العيني: العلاج حق أصيل لكل مواطن مصري تكفله الدولة

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن تقديم الرعاية الطبية العاجلة هو واجب أصيل وأساس راسخ في رسالة قصر العيني للمواطنين.

تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بمستشفيات القصر العيني

وأوضح عميد الكلية أن العلاج حق أصيل لكل مواطن مصري، تكفله الدولة، وتلتزم مستشفيات قصر العيني بتقديمه دون تفرقة أو استثناء، مشددًا على أن العمل داخل الطوارئ يتم وفق منظومة مؤسسية لا تتأثر بأسماء أو صفات، وإنما تنطلق من احتياجات المريض الصحية فقط.

 وأكد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة القاهرة، أن مستشفيات الجامعة تعمل وفق سياسة واضحة ومنهج ثابت يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وحسن إدارة الحالات الحرجة، وتقديم الخدمة الطبية بوصفها مسؤولية وطنية تلتزم بها المنظومة الطبية في جميع الأوقات.

عمل فرق الطوارئ بمستشفيات قصر العيني 

وأكد الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ بقصر العيني، أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة وفق منظومة دقيقة تعتمد على الجاهزية المستمرة، وسرعة اتخاذ القرار، والتكامل بين الأطقم الطبية والتمريضية علي أكمل وجه بما يضمن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة وفق أعلى المعايير المهنية العالمية. 

وأكدت مستشفيات قصر العيني أن طوارئ قصر العيني ستظل ملاذًا آمنًا لكل مواطن، تؤدي رسالتها الطبية والإنسانية بوصفها التزامًا ثابتًا وحقًا لا يقبل التأجيل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني مستشفيات جامعة القاهرة جامعة القاهرة مستشفيات قصر العيني مستشفى الطوارئ بقصر العيني

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في يومها الختامي

"طب قصر العيني" تبحث اعتماد عدد من الدبلومات المهنية واستحداث أخرى

تفاصيل الاجتماع الدوري لمجلس مستشفيات جامعة القاهرة لشهر ديسمبر 2025

من البنى التحتية إلى التحول الرقمي، حصاد أعمال تطوير وافتتاحات مستشفيات قصر العيني 2025
ads

الأكثر قراءة

إيداع رمضان صبحي قفص الاتهام قبل بدء جلسة الاستئناف على حبسه في قضية التزوير

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

حزب المستقلين الجدد: السردية الوطنية لخفض الدين خطوة على الطريق الصحيح

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أول رد فعل من وزير العمل على واقعة الفيديو المتداول بكفر الشيخ

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية